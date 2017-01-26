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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127378

"В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь"
Д. Белоцерковец, советник киевского городского головы
(Главное чтобы из него не вышло еще одно "метро на Троещину")

6
06
 
 01.02.2017
  295
 Белоцерковец (1)
 ТОП недели

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

98
5103
 
 О.Грин
26.01.2017
  5397
 коррупция (6908)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

89
392
 
 YV
28.01.2017
  3003
 Россия (68533)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

74
377
 
 О.Грин
26.01.2017
  4316
 политика (3200)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

72
577
 
 YV
27.01.2017
  3421
 коррупция (6908)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

70
171
 
 О.Грин
27.01.2017
  3737
 Россия (68533)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

70
373
 
 О.Грин
28.01.2017
  3522
 Донбасс (12568)

Новый президент США уделяет исключительное внимание террористам.
И даже беседовал с террористом №1 по телефону...

64
266
 
 Цензор.НЕТ
31.01.2017
  3773
 Путин (23312)

Гройсман постоянно хвастается, что минимальная зарплата 3200 гривен и скромно умалчивает о том, что минимальная квартплата тоже 3200...

63
669
 
 О.Грин
28.01.2017
  3914
 Гройсман (2430)

Дым над "Адмиралом Кузнецовым" - это прикоытие того, что этот "авианосец" движется на веслах...

61
162
 
 Цензор.НЕТ
26.01.2017
  3514
 Россия (68533)

В Америке, когда заступает новый лидер - старый улетает на вертолете. В России, когда заступает новый лидер - старого закапывают.

60
161
 
 YV
26.01.2017
  2575
 Россия (68533), США (11891)

Связь времен. Ни под Крутами в начале 20-го века, ни в зоне АТО в начале 21-го – ни один политик не погиб.

60
868
 
 Евгений Цуканов
31.01.2017
  2840
 украинцы (2477)

Трамп и Путин поговорили по телефону.
- Hello?
- Сам Х#йло!

57
360
 
 Murlin Murloff
29.01.2017
  2937
 Путин (23312)

- Слышал новость: "Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую новую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия государственных средств "Укроборонпром" должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большую часть коллектива Львовского бронетанкового завода" ?
- Ничего – вторгнушегося врага встретят «Рендж-роверы», «Майбахи», «Роллс-ройсы» и прочие лимузины, купленные на украденные у государства средства!

57
764
 
 О.Грин
31.01.2017
  3859
 война (2952)

Здравствуйте, мне нужны антидепрессанты.
- А у вас есть рецепт?
- А что, паспорта гражданина РФ уже недостаточно?

57
360
 
 Сергей76
27.01.2017
  3013
 Россия (68533)

Самая достоверная версия смерти экс-главы лнр Болотова звучит так:
"В результате сердечного приступа выстрелом из пистолета с глушителем повесился в ванной с крысиным ядом."

56
460
 
 Цензор.НЕТ
28.01.2017
  3029
 война (2952)
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Цензор.НЕТЦитаты"В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь"...
   
 
 
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