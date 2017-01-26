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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127310

"По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России!"
В. Путин, президент РФ.
(Мистер Трамп, запретивший въезд в США гражданам тех стран, которые экспортируют террористов, вы это слышали?!)

4
04
 
 31.01.2017
  130
 Путин (332), Трамп (18)
 ТОП недели

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

98
098
 
 О.Грин
25.01.2017
  4234
 война (2939), Россия (68498)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

97
5102
 
 О.Грин
26.01.2017
  5060
 коррупция (6904)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

87
794
 
 О.Грин
24.01.2017
  4818
 Путин (23307)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

86
389
 
 YV
28.01.2017
  2664
 Россия (68498)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

81
384
 
 О.Грин
24.01.2017
  4381
 коррупция (6904)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

79
281
 
 О.Грин
25.01.2017
  6501
 коррупция (6904)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

74
377
 
 О.Грин
26.01.2017
  4114
 политика (3200)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

71
576
 
 YV
27.01.2017
  3208
 коррупция (6904)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

68
169
 
 О.Грин
27.01.2017
  3538
 Россия (68498)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

68
371
 
 О.Грин
28.01.2017
  3230
 Донбасс (12510)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

66
268
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  3048
 Ахметов (1949)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

65
166
 
 О.Грин
25.01.2017
  4614
 религия (665)

Гройсман постоянно хвастается, что минимальная зарплата 3200 гривен и скромно умалчивает о том, что минимальная квартплата тоже 3200...

61
667
 
 О.Грин
28.01.2017
  3640
 Гройсман (2418)

Дым над "Адмиралом Кузнецовым" - это прикоытие того, что этот "авианосец" движется на веслах...

60
161
 
 Цензор.НЕТ
26.01.2017
  3375
 Россия (68498)

В Америке, когда заступает новый лидер - старый улетает на вертолете. В России, когда заступает новый лидер - старого закапывают.

59
160
 
 YV
26.01.2017
  2456
 Россия (68498), США (11881)
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Цензор.НЕТЦитаты"По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч...
   
 
 
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