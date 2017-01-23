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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127247

«Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как нельзя жить. Самосознания у населения России никогда не было. И нет его. И не будет его. И не надо его. Население России, как и сама Россия, исключительно существуют как урок миру».
П. Чаадаев, российский философ начала 19го века.
( За 200 лет ничего не изменилось – стабильность, однако).

3
03
 
 30.01.2017
  37
 Россия (86)
 ТОП недели

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

98
098
 
 О.Грин
25.01.2017
  4033
 война (2788), Россия (64966)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

94
599
 
 О.Грин
26.01.2017
  4843
 коррупция (6583)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

86
793
 
 О.Грин
24.01.2017
  4670
 Путин (20682)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

80
383
 
 О.Грин
24.01.2017
  4281
 коррупция (6583)

Щі – це така вода, яка зливається, коли миють каструлю з-під борщу!

79
382
 
 YV
28.01.2017
  2328
 Россия (64966)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

77
279
 
 О.Грин
25.01.2017
  6389
 коррупция (6583)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

73
376
 
 О.Грин
26.01.2017
  3991
 политика (3098)

Трамп не оприлюднюватиме свою податкову декларацію.
Він проглянув українські. Йому стало соромно перед пацанами...

66
571
 
 YV
27.01.2017
  3015
 коррупция (6583)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

66
268
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2968
 Ахметов (1925)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  5038
 коррупция (6583)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

64
165
 
 О.Грин
25.01.2017
  4523
 религия (660)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3653
 война (2788)

Оказалось, что народный умелец из Якутии, лепивший петухов из навоза, производил также и ракеты для "Роскосмоса"...

64
165
 
 О.Грин
27.01.2017
  3337
 Россия (64966)

В один день "скоропостижно скончались" экс-премьер лнр и "министр соцполитики" днр.
Занятие сепаратизмом очень опасно для здоровья...

61
364
 
 О.Грин
28.01.2017
  2887
 Донбасс (12128)

Шёл третий день президентства Трампа, а санкции с Расеюшки никто не снял!
Многие расеяне запили с горя...

59
362
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  4628
 Россия (64966)
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Цензор.НЕТЦитаты«Бог создал русский народ для того, чтобы показать другим народам, как...
   
 
 
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