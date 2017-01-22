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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127164

«Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом Украины, с Россией. После провозглашения независимости Украины 22 января 1918 года большевики начали агрессию против молодого украинского государства»
А. Парубий, председатель ВР.
(Пожалуй, война длится с тех пор, как появилась Россия – три столетия назад… А до того была война с Московией…)

3
03
 
 28.01.2017
  14
 война (42)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

126
5131
 
 О.Грин
22.01.2017
  9867
 политика (3098)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

97
097
 
 О.Грин
25.01.2017
  3644
 война (2785), Россия (64951)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

92
597
 
 О.Грин
26.01.2017
  4379
 коррупция (6580)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

86
793
 
 О.Грин
24.01.2017
  4398
 Путин (20677)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3811
 Трамп (572)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

80
383
 
 О.Грин
24.01.2017
  4075
 коррупция (6580)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

76
278
 
 О.Грин
25.01.2017
  6137
 коррупция (6580)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

71
374
 
 О.Грин
26.01.2017
  3674
 политика (3098)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4904
 коррупция (6580)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

65
166
 
 YV
23.01.2017
  1747
 Россия (64951)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

65
267
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2778
 Ахметов (1925)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3504
 война (2785)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

64
973
 
 Антип61
23.01.2017
  3225
 реформы (2364)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

64
165
 
 О.Грин
25.01.2017
  4316
 религия (660)

Настали времена, когда не политиков можно скомпрометировать связями с проститутками, а проституток - связями с политиками.

63
164
 
 YV
22.01.2017
  2923
 политика (3098)
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Цензор.НЕТЦитаты«Уже столетие почти непрерывно длится война с исконным врагом...
   
 
 
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