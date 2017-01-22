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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127094

"Я не приехал сюда заниматься политикой. Я приехал спросить, чем я могу помочь львовянам. Все то, чем смогу помочь, я готов это сделать"
В. Гройман, премьер-министр Украины
(Если мусор не едет к Гройсману, то Гройсман едет к мусору)

1
01
 
 27.01.2017
  39
 Гройсман (36)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

125
5130
 
 О.Грин
22.01.2017
  9655
 политика (3098)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

91
091
 
 О.Грин
25.01.2017
  3309
 война (2782), Россия (64931)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

85
792
 
 О.Грин
24.01.2017
  4194
 Путин (20672)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

82
385
 
 О.Грин
26.01.2017
  3705
 коррупция (6578)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3678
 Трамп (565)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

79
382
 
 О.Грин
24.01.2017
  3911
 коррупция (6578)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

75
277
 
 О.Грин
25.01.2017
  5868
 коррупция (6578)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
273
 
 Сергей76
21.01.2017
  2870
 Россия (64931)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

66
773
 
 Антип61
23.01.2017
  3128
 реформы (2363)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4796
 коррупция (6578)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3384
 война (2782)

Народно-политическая мудрость:
Не ставьте на политиков – кладите на них!

64
266
 
 О.Грин
26.01.2017
  3196
 политика (3098)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

63
164
 
 О.Грин
25.01.2017
  4066
 религия (660)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

63
265
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2581
 Ахметов (1925)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

63
164
 
 YV
23.01.2017
  1663
 Россия (64931)
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Цензор.НЕТЦитаты"Я не приехал сюда заниматься политикой. Я приехал спросить, чем я...
   
 
 
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