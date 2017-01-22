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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127068

"Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы",
Д. Трамп, президент США.
(Вот бы Яценюку поучится… Чтоб и стену воздвигнуть и заставить соседей заплатить за нее).

7
07
 
 27.01.2017
  162
 Трамп (16)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

125
5130
 
 О.Грин
22.01.2017
  9604
 политика (3098)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

90
090
 
 О.Грин
25.01.2017
  3229
 война (2782), Россия (64924)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

85
792
 
 О.Грин
24.01.2017
  4141
 Путин (20668)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3656
 Трамп (558)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

79
382
 
 О.Грин
24.01.2017
  3878
 коррупция (6577)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

77
380
 
 О.Грин
26.01.2017
  3497
 коррупция (6577)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

74
276
 
 О.Грин
25.01.2017
  5803
 коррупция (6577)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
273
 
 Сергей76
21.01.2017
  2856
 Россия (64924)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

66
773
 
 Антип61
23.01.2017
  3113
 реформы (2363)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4780
 коррупция (6577)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3361
 война (2782)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

63
467
 
 О.Грин
20.01.2017
  3641
 ВР (21337)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

63
164
 
 YV
23.01.2017
  1646
 Россия (64924)

Ринат Ахметов заявил, что если его фуры, везушие террористам т.н. ДНР рации и оружие, ещё раз досмотрят - он поднимет тарифы на отопление ещё на 50%!

62
264
 
 Цензор.НЕТ
25.01.2017
  2537
 Ахметов (1925)

Нардеп Новинский, известный так же, как "с.ка православная", заявил о жесточайших преследованиях верующих в Украине: бандеровцы запречают русскоправосланым развешивать иконы Путина и молиться на них...

61
162
 
 О.Грин
25.01.2017
  4006
 религия (660)
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Цензор.НЕТЦитаты"Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте,...
   
 
 
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