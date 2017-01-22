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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127039

"Проведение АТО не является основанием для приостановки выплаты пенсии на неподконтрольных территориях. Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет",
В. Лутковская, уполномоченная ВР по правам человека.
(Странно, что "регионалка" Лутковская не напомнила о пенсиях Януковичу и Азарову).

3
03
 
 26.01.2017
  82
 ПР (166)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

124
5129
 
 О.Грин
22.01.2017
  9521
 политика (3098)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

87
087
 
 О.Грин
25.01.2017
  3032
 война (2779), Россия (64914)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

84
791
 
 О.Грин
24.01.2017
  4016
 Путин (20666)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

81
485
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3595
 Трамп (552)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

78
381
 
 О.Грин
24.01.2017
  3774
 коррупция (6576)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
273
 
 Сергей76
21.01.2017
  2825
 Россия (64914)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

71
273
 
 О.Грин
25.01.2017
  5566
 коррупция (6576)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

69
170
 
 Сергей76
20.01.2017
  2800
 Крым (18050)

МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие:
ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН ЧИНОВНИКАМИ!

65
267
 
 О.Грин
26.01.2017
  2438
 коррупция (6576)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4728
 коррупция (6576)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

65
772
 
 Антип61
23.01.2017
  3069
 реформы (2363)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3286
 война (2779)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

63
467
 
 О.Грин
20.01.2017
  3615
 ВР (21336)

Вчера случайно посмотрел сюжет телеканала "Звезда". В сюжете показывали, как раша-каратели путинской России раздавали детям Аллепо школьные ранцы с власовским триколором на них. Вспомнилась кинохроника гитлеровской Германии с раздачей солдатами войск СС, детям оккупированной Украины шоколадок и конфет. Совпадение? Не думаю.

61
061
 
 Старый зольдат
20.01.2017
  2996
 Сирия (2029)

Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.

61
162
 
 YV
23.01.2017
  1603
 Россия (64914)
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Цензор.НЕТЦитаты"Проведение АТО не является основанием для приостановки выплаты...
   
 
 
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