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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 127016

"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы"
В. Гройсман, премьер-министр Украины - министру инфраструктуры В. Омеляну
(Какая изысканная вариация на фразу "Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню нах## отсюда")

7
07
 
 26.01.2017
  161
 Гройсман (35)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

124
5129
 
 О.Грин
22.01.2017
  9435
 политика (3098)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

83
790
 
 О.Грин
24.01.2017
  3850
 Путин (20660)

Путин:
- Вы зачем установили баллистические ракеты на границе с Россией?!
Китайцы:
- Во-первых: ихтамнет!
Во-вторых: исключительно в мирных целях!
В-третих: для защиты китайскоязычного населения РФ...

81
081
 
 О.Грин
25.01.2017
  2723
 война (2778), Россия (64900)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

80
484
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3520
 Трамп (550)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

77
380
 
 О.Грин
24.01.2017
  3640
 коррупция (6575)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2782
 Россия (64900)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

70
070
 
 Сергей76
20.01.2017
  2761
 Крым (18031)

Вести с антикоррупционного фронта:
."Чиновник, задержанный за взятку в 250 000 долларов,
вышел на свободу за взятку в 250 000 долларов."

68
270
 
 О.Грин
25.01.2017
  5058
 коррупция (6575)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6974
 коррупция (6575)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

65
166
 
 О.Грин
23.01.2017
  4663
 коррупция (6575)

Появилась информация о расколе "Оппоблока" - на сторонников днр и сторонников лнр...

64
165
 
 О.Грин
24.01.2017
  3182
 война (2778)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

64
771
 
 Антип61
23.01.2017
  3016
 реформы (2361)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

62
466
 
 О.Грин
20.01.2017
  3586
 ВР (21336)

Вчера случайно посмотрел сюжет телеканала "Звезда". В сюжете показывали, как раша-каратели путинской России раздавали детям Аллепо школьные ранцы с власовским триколором на них. Вспомнилась кинохроника гитлеровской Германии с раздачей солдатами войск СС, детям оккупированной Украины шоколадок и конфет. Совпадение? Не думаю.

60
060
 
 Старый зольдат
20.01.2017
  2961
 Сирия (2029)

Международная федерация шашек IDF, которая почти полностью состоит из граждан РФ, дисквалифицировала украинского чемпиона мира Юрия Аникеева на три года за выступления в вышиванке и негативные высказывания о Путине.
Потому, что это запрещенный прием: когда ватники видят вышиванку - у них наступает помутнение рассудка, а когда слышат "Путин - х.йло!" - их моск вообще парализует!

60
363
 
 О.Грин
20.01.2017
  3656
 шашки (7)
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Цензор.НЕТЦитаты"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там...
   
 
 
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