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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126960

"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в церковной сфере Украины. Речь идет о попытках вмешательства нынешней власти в церковные вопросы, о попытках поставить крупнейшую концессию – УПЦ МП вне закона"
В. Новинский, нардеп от «Оппоблока»
(Нет ничего святого для бандеровцев – запрещают русско-православным молиться на иконы Путина).

6
06
 
 25.01.2017
  212
 Новинський (0)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

124
5129
 
 О.Грин
22.01.2017
  9250
 политика (3097)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4379
 коррупция (6569)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

82
486
 
 О.Грин
19.01.2017
  4261
 Путин (20657)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

79
382
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3339
 Трамп (545)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2704
 Россия (64887)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

71
677
 
 О.Грин
24.01.2017
  3361
 Путин (20657)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

70
070
 
 Сергей76
20.01.2017
  2701
 Крым (18021)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

68
371
 
 О.Грин
24.01.2017
  3175
 коррупция (6569)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

66
268
 
 Сергей76
19.01.2017
  3112
 Россия (64887)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6918
 коррупция (6569)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

65
368
 
 YV
19.01.2017
  3034
 Путин (20657)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

63
265
 
 О.Грин
19.01.2017
  3487
 Лавров (1208)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

62
769
 
 Антип61
23.01.2017
  2894
 реформы (2357)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

62
466
 
 О.Грин
20.01.2017
  3529
 ВР (21336)

- Українські волонтери та ветерани АТО закликали чиновників пожертвувати 10% задекларованих статків на потреби армії.
- Наївно... Хоча б ці чиновники-мародери на 10% менше крали у держави...

60
161
 
 О.Грин
23.01.2017
  4473
 коррупция (6569)
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Цензор.НЕТЦитаты"Мы подготовили доклад о нездоровой и очень тревожной ситуации в...
   
 
 
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