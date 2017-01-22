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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126918

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ о размещении Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией
(Китай тоже не воспринимает вас как угрозу, - только как территорию)

2
02
 
 24.01.2017
  62
 Песков (14)

 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

122
5127
 
 О.Грин
22.01.2017
  8934
 политика (3097)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4232
 коррупция (6565)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

82
486
 
 О.Грин
19.01.2017
  4121
 Путин (20654)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

80
383
 
 О.Грин
18.01.2017
  5243
 Лавров (1208)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

72
274
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  2960
 Трамп (540)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2594
 Россия (64864)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

69
069
 
 Сергей76
20.01.2017
  2625
 Крым (18015)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3646
 Россия (64864)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

66
268
 
 Сергей76
19.01.2017
  3054
 Россия (64864)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6851
 коррупция (6565)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

64
367
 
 YV
19.01.2017
  2983
 Путин (20654)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

63
568
 
 О.Грин
18.01.2017
  4153
 Путин (20654)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

63
265
 
 О.Грин
19.01.2017
  3439
 Лавров (1208)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

61
465
 
 О.Грин
20.01.2017
  3464
 ВР (21336)

Международная федерация шашек IDF, которая почти полностью состоит из граждан РФ, дисквалифицировала украинского чемпиона мира Юрия Аникеева на три года за выступления в вышиванке и негативные высказывания о Путине.
Потому, что это запрещенный прием: когда ватники видят вышиванку - у них наступает помутнение рассудка, а когда слышат "Путин - х.йло!" - их моск вообще парализует!

60
363
 
 О.Грин
20.01.2017
  3569
 шашки (7)
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Цензор.НЕТЦитаты"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если...
   
 
 
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