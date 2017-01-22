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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126885

«Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, - наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был».
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Даже чин министра или премьер-министра?!)

1
01
 
 24.01.2017
  4
 Гройсман (34)

 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

118
5123
 
 О.Грин
22.01.2017
  8747
 политика (3097)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4149
 коррупция (6563)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

81
485
 
 О.Грин
19.01.2017
  4040
 Путин (20650)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

79
382
 
 О.Грин
18.01.2017
  5194
 Лавров (1208)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

78
1189
 
 О.Грин
17.01.2017
  4838
 коррупция (6563)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

70
171
 
 Сергей76
21.01.2017
  2539
 Россия (64844)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3624
 Россия (64844)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

68
068
 
 Сергей76
20.01.2017
  2585
 Крым (18011)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

67
471
 
 О.Грин
17.01.2017
  4395
 Медведчук (664)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

66
268
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  2708
 Трамп (537)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

66
268
 
 Сергей76
19.01.2017
  3029
 Россия (64844)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

65
1075
 
 О.Грин
19.01.2017
  6815
 коррупция (6563)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

63
366
 
 YV
19.01.2017
  2958
 Путин (20650)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

62
567
 
 О.Грин
18.01.2017
  4133
 Путин (20650)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

62
264
 
 О.Грин
19.01.2017
  3409
 Лавров (1208)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты«Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который...
   
 
 
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