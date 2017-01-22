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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126851

"Я бы в Америках победил во всех штатах. Вот пусть Трамп попробует победить у нас в Белоруссии хотя бы в одной области!"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(Сталин говорил: "Совершенно неважно, кто и как будет голосовать; но вот что
чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса".)

4
04
 
 23.01.2017
  38
 выборы (66)

 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

110
3113
 
 О.Грин
22.01.2017
  7941
 политика (3097)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

81
182
 
 О.Грин
19.01.2017
  3939
 коррупция (6562)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

79
483
 
 О.Грин
19.01.2017
  3853
 Путин (20648)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

78
1189
 
 О.Грин
17.01.2017
  4722
 коррупция (6562)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

77
380
 
 О.Грин
18.01.2017
  5064
 Лавров (1208)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

71
172
 
 О.Грин
17.01.2017
  4071
 война (2771), пропаганда (1785)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3537
 Россия (64822)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

67
471
 
 О.Грин
17.01.2017
  4326
 Медведчук (664)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

67
168
 
 Сергей76
21.01.2017
  2315
 Россия (64822)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

66
066
 
 Сергей76
20.01.2017
  2469
 Крым (18007)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

65
267
 
 Сергей76
19.01.2017
  2943
 Россия (64822)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

64
1074
 
 О.Грин
19.01.2017
  6703
 коррупция (6562)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

62
567
 
 О.Грин
18.01.2017
  4060
 Путин (20648)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

61
364
 
 YV
19.01.2017
  2872
 Путин (20648)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

60
262
 
 О.Грин
19.01.2017
  3321
 Лавров (1208)
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Цензор.НЕТЦитаты"Я бы в Америках победил во всех штатах. Вот пусть Трамп попробует...
   
 
 
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