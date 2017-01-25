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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126837

"Я не могу сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или с Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Это же политика. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Умение ЮВТ подбирать кадры поражает: её бросили все ближайшие соратники: Турчинов, Томенко, Яценюк, Пашинский, Ляшко… Позорили разные лозинские… Теперь 1-й номер избирательного списка «Батькивщины» говорит о «договорняке»…)

 
44
 
 25.01.2017
  195
 Савченко (10)
 ТОП недели

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

124
5129
 
 О.Грин
22.01.2017
  9177
 политика (3097)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

82
486
 
 О.Грин
19.01.2017
  4217
 Путин (20656)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

82
183
 
 О.Грин
19.01.2017
  4333
 коррупция (6568)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

80
383
 
 О.Грин
18.01.2017
  5317
 Лавров (1208)

Штирлиц шёл по Вашингтону и всё его раздражало::и этот рыжий парик, и новый костюм от Кардена, и то, что минимум 4 года придётся жить с чужой бабой...

79
382
 
 Цензор.НЕТ
23.01.2017
  3288
 Трамп (544)

Все россияне, которые сейчас жалуются, что замерзают, будут объявлены хохлами...

71
172
 
 Сергей76
21.01.2017
  2673
 Россия (64881)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

69
069
 
 Сергей76
20.01.2017
  2680
 Крым (18017)

Знай, Путин, нас не запугать! Даже если уничтожишь ВСЕХ наших депутатов - мы станем только крепче!

68
674
 
 О.Грин
24.01.2017
  3119
 Путин (20656)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

66
1076
 
 О.Грин
19.01.2017
  6900
 коррупция (6568)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

66
268
 
 Сергей76
19.01.2017
  3095
 Россия (64881)

Путин высоко оценил российских проституток. А особенно Лаврова, Чуркина, Кобзона, Михалкова, Охлобыстина, Пореченкова, Соловьёва, Дм.Киселёва.

65
368
 
 YV
19.01.2017
  3021
 Путин (20656)

Если чиновникам запретить воровать, то скорее всего они обжалуют это решение в Печерском суде. И, скорее всего, выиграют…

64
367
 
 О.Грин
24.01.2017
  2982
 коррупция (6568)

- А как Лавров понял, что на митинге были не русские женщины, а переодетые американцы?!
- Они Лаврова на ходу не остановили!

63
265
 
 О.Грин
19.01.2017
  3472
 Лавров (1208)

Тем кто, предлагает повышать пенсионный возраст, надо обязать, чтоб их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра с трясущимися руками.

62
769
 
 Антип61
23.01.2017
  2857
 реформы (2356)

Первым делом Комиссия по морали должна ликвидировать Верховную Раду...

61
465
 
 О.Грин
20.01.2017
  3511
 ВР (21336)
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Цензор.НЕТЦитаты"Я не могу сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или с...
   
 
 
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