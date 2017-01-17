EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Цитаты

 Архив
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога   показать все (140)
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога Баранивский Безсмертный Беспалый Богатырёва Богословская Бойко Бокий Бондаренко Бродский Винский Витренко Волга Волков Выдрин Гавриш Гелетей Герасимьюк Герман Головатый Голуб Грач Григорович Гриценко Данилов Джига Довгий Доний Ефремов Ехануров Жвания Жебривский Заец Зарубинский Зварич Землянский Зубанов Кармазин Карпачева Каськив Катеринчук Кендзьор Кивалов Кильчицкая Кинах Кириленко Киселёв Кличко Клюев Ключковский Князевич Ковтуненко Колесников Колесниченко Корниенко Королевская Коротич Костенко Кравчук Криль Кузьмук Куликов Кучма Ландик Леонтьев Литвин Лукаш Лукашенко Лукьянов Луценко Луческу Ляпина Ляшко Мартынюк Матвиенко Медведев Мендусь Мирошниченко Мороз Москаль Небоженко Николаенко Папиев Пинзенык Пинчук Писареко Писаренко Пискун Плющ Порошенко Портнов Пукшин Путин Распутин Роднянский Рудьковский Рыбак Самойлик Семенюк Сивкович Симоненко Сирота Сирота Скрипка Соболев Стецькив Стогний Стоян Стретович Сухой Табачник Тарасюк Терёхин Тигипко Тимошенко Томенко Третьяков Турчинов Филенко Филиндаш Хара Хмара Цушко Червоненко Черновецкий Черномырдин Чечетов Чорновол Шаповал Шкиль Шуфрич Ющенко Яворивский Янукович Яценюк Яцуба   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить цитату
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126782

« Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК мужская в пробе — могут найти. Много таких факторов»
В. Мутко, вице-премьер РФ по вопросам спорта о мужских ДНК в моче российских спортсменок.
(Это же переворот в науке! Тянет на Нобелевскую премию. Или на Премию Дарвина).

3
03
 
 22.01.2017
  28
 Россия (85)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

90
696
 
 О.Грин
16.01.2017
  9924
 война (2766)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

81
182
 
 О.Грин
19.01.2017
  3687
 коррупция (6561)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

78
482
 
 О.Грин
19.01.2017
  3617
 Путин (20645)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

77
1188
 
 О.Грин
17.01.2017
  4578
 коррупция (6561)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

77
380
 
 О.Грин
18.01.2017
  4940
 Лавров (1207)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

71
172
 
 О.Грин
17.01.2017
  3983
 война (2766), пропаганда (1785)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

68
371
 
 О.Грин
18.01.2017
  3435
 Россия (64811)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

67
471
 
 О.Грин
17.01.2017
  4241
 Медведчук (664)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

65
267
 
 О.Грин
15.01.2017
  4449
 ВР (21331)

Митинг в Москве:
Товарищи! Мы догоним и перегоним Америку по товарам народного потребления!
Голос:
-Догнать-то, оно, конечно, можно! Но перегонять не надо!
-Почему не надо?
-Если обгоним, будет видно голую задницу!

65
267
 
 Сергей76
19.01.2017
  2836
 Россия (64811)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

64
1074
 
 О.Грин
19.01.2017
  6554
 коррупция (6561)

Крымчане похожи на проститутку с которой рассчитались фантиками вместо денег....

63
063
 
 Сергей76
20.01.2017
  2312
 Крым (18000)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

63
770
 
 О.Грин
16.01.2017
  5184
 идиотизм (90)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

63
467
 
 О.Грин
16.01.2017
  3959
 курс (2024)

- Зачем Путин ботоксом обкололся? Хочет моложе выглядеть?
- Нет, Путина готовят к возложению в Мавзолей - его ещё при жизни мумифицируют!

62
567
 
 О.Грин
18.01.2017
  3976
 Путин (20645)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты« Вы знаете, что если за пять дней сексом занимаешься, у тебя будет ДНК...
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти