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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126747

"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і український народ. Нарешті у президента Порошенка здоровий глузд взяв гору над жадібністю, і він оголосив, що завод закривається"
М. Саакашвілі, лідер партії "Рух нових сил"
(От якби Порошенко ще прибрав своїх кумів від військових заводів, від контролю державних підприємств і митних потоків. Але це, напевно, вже перебуває за межами фантастики).

2
13
 
 21.01.2017
  38
 Порошенко (101)

 ТОП недели

"Представители США надевали парики, переодевались в женщин, чтобы пытаться проникнуть на российские объекты"
С. Лавров, глава МИД РФ
(А вкусах не спорят, но Лаврову пора поговорить о своих сексуальных фантазиях с психотерапевтом)

28
331
 
 17.01.2017
  2737
 Лавров (1207)

"Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально…"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Как говорил Янукович: "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем!" )

21
122
 
 19.01.2017
  1485
 Савченко (2436)

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность"
В. Путин, президент РФ.
(Путин может научить Трампа, как добиться 86% поддержки и не допустить никаких майданов)

19
120
 
 17.01.2017
  2561
 майдан (4326), Путин (20646), Трамп (518)

"Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции. Это самая большая страна Европы".
В. Кличко, мэр Киева.
(Прав Виталий - это сейчас Украина равна по территории Франции, а с исконно украинскими Кубанью, Белгородщиной, Курщиной, Орловщиной и другими землями - вдвое больше).

18
018
 
 19.01.2017
  2203
 Кличко (2515)

"К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем, спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет. И пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет"
Л. Кравчук, 1й президент Украины.
( Как известно, рыба гниет с головы. А Порошенку, который в одном лице и власть, и бизнес, хоть разорвись…)

15
419
 
 15.01.2017
  3191
 Порошенко (10449)

"Они (московские проститутки), безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это"
В. Путин, президент РФ
(В этих словах чувствуется многолетний опыт сутенера)

14
216
 
 18.01.2017
  2470
 Путин (20646)

"На Украинский завтрак (к Пинчуку в Давосе) пойду. Легче всего, пожалуй, было бы отстраниться и не пойти"
В. Кличко, мэр Киева
(Легче полететь в Давос к Пинчуку, сделав вид, что в Киеве убран снег и не воняет гарью)

13
316
 
 17.01.2017
  2555
 Кличко (2515)

"Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос"
Д. Байден, вице-президент США
(К дьяволу все линии, я завтра улетаю! А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, - это я!(с)

11
213
 
 16.01.2017
  3026
 Байден (383)

"Байден расставил "красные флажки" не для новоизбранного президента Трампа, а прежде всего для украинской власти"
Т. Пастух, нардеп от «Самопомочи».
(Красные флажки расставляют на волков, а нашу власть правильнее сравнить с крысами – и поступать с ними соответственно)

10
414
 
 18.01.2017
  2192
 Порошенко (10449)

"Сейчас происходит не передача власти от одного президента другому, от одной партии другой.
Сейчас мы передаём власть из "Вашингтон Ди.Си" вам, народу Америки!.
Запомните: 2017 - это год, когда народ снова взял власть в Америке!".
Д. Трамп, президент США.
(Коммунист Дональд Трамп собирается создать Американскую Народную Республику?!)

7
07
 
 21.01.2017
  430
 Трамп (518)

"Я не владею ситуацией, но как вы помните, Президент сейчас не контролирует деятельность Липецкой фабрики. Я думаю, что это и для него может быть сюрпризом".
И. Грынив, глава фракции БПП
(Выходит, что "слепой траст" может прозреть и передумает закрывать фабрику?)

6
06
 
 20.01.2017
  658
 Порошенко (10449)

"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і український народ. Нарешті у президента Порошенка здоровий глузд взяв гору над жадібністю, і він оголосив, що завод закривається"
М. Саакашвілі, лідер партії "Рух нових сил"
(От якби Порошенко ще прибрав своїх кумів від військових заводів, від контролю державних підприємств і митних потоків. Але це, напевно, вже перебуває за межами фантастики).

2
13
 
 21.01.2017
  38
 Порошенко (10449)
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Цензор.НЕТЦитаты"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод...
   
 
 
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