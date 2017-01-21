EN|RU|UK
Темы дня:

Стрельба в Олевске

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Цитаты

 Архив
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога   показать все (140)
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога Баранивский Безсмертный Беспалый Богатырёва Богословская Бойко Бокий Бондаренко Бродский Винский Витренко Волга Волков Выдрин Гавриш Гелетей Герасимьюк Герман Головатый Голуб Грач Григорович Гриценко Данилов Джига Довгий Доний Ефремов Ехануров Жвания Жебривский Заец Зарубинский Зварич Землянский Зубанов Кармазин Карпачева Каськив Катеринчук Кендзьор Кивалов Кильчицкая Кинах Кириленко Киселёв Кличко Клюев Ключковский Князевич Ковтуненко Колесников Колесниченко Корниенко Королевская Коротич Костенко Кравчук Криль Кузьмук Куликов Кучма Ландик Леонтьев Литвин Лукаш Лукашенко Лукьянов Луценко Луческу Ляпина Ляшко Мартынюк Матвиенко Медведев Мендусь Мирошниченко Мороз Москаль Небоженко Николаенко Папиев Пинзенык Пинчук Писареко Писаренко Пискун Плющ Порошенко Портнов Пукшин Путин Распутин Роднянский Рудьковский Рыбак Самойлик Семенюк Сивкович Симоненко Сирота Сирота Скрипка Соболев Стецькив Стогний Стоян Стретович Сухой Табачник Тарасюк Терёхин Тигипко Тимошенко Томенко Третьяков Турчинов Филенко Филиндаш Хара Хмара Цушко Червоненко Черновецкий Черномырдин Чечетов Чорновол Шаповал Шкиль Шуфрич Ющенко Яворивский Янукович Яценюк Яцуба   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить цитату
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126721

"Сейчас происходит не передача власти от одного президента другому, от одной партии другой.
Сейчас мы передаём власть из "Вашингтон Ди.Си" вам, народу Америки!.
Запомните: 2017 - это год, когда народ снова взял власть в Америке!".
Д. Трамп, президент США.
(Коммунист Дональд Трамп собирается создать Американскую Народную Республику?!)

 
00
 
 21.01.2017
  6
 Трамп (15)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

90
696
 
 О.Грин
16.01.2017
  9747
 война (2760)

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

78
078
 
 О.Грин
20.01.2017
  3982
 политика (3097)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

77
178
 
 О.Грин
19.01.2017
  3374
 коррупция (6560)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

75
479
 
 О.Грин
19.01.2017
  3328
 Путин (20644)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

74
377
 
 О.Грин
18.01.2017
  4782
 Лавров (1207)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

73
1184
 
 О.Грин
17.01.2017
  4457
 коррупция (6560)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

70
171
 
 О.Грин
17.01.2017
  3887
 война (2760), пропаганда (1785)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

65
469
 
 О.Грин
17.01.2017
  4151
 Медведчук (664)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

65
671
 
 О.Грин
14.01.2017
  5070
 Гройсман (1980)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

65
368
 
 О.Грин
18.01.2017
  3315
 Россия (64798)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

64
266
 
 О.Грин
15.01.2017
  4396
 ВР (21329)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

64
266
 
 ot63
15.01.2017
  2934
 идиотизм (90)

По прогнозам экспертов уровень коррупции в Украине больше расти не будет -
дальше некуда!

62
971
 
 О.Грин
19.01.2017
  6297
 коррупция (6560)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
466
 
 О.Грин
16.01.2017
  3905
 курс (2024)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

61
768
 
 О.Грин
16.01.2017
  5142
 идиотизм (90)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты"Сейчас происходит не передача власти от одного президента...
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти