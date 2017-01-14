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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126695

"Я не владею ситуацией, но как вы помните, Президент сейчас не контролирует деятельность Липецкой фабрики. Я думаю, что это и для него может быть сюрпризом".
И. Грынив, глава фракции БПП
(Выходит, что "слепой траст" может прозреть и передумает закрывать фабрику?)

3
03
 
 20.01.2017
  56
 Порошенко (100)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

89
695
 
 О.Грин
16.01.2017
  9659
 війна (627)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

75
883
 
 О.Грин
17.01.2017
  4395
 корупція (1149)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

72
375
 
 О.Грин
18.01.2017
  4662
 Лавров (155)

Сначала суд признал невиновным мажора-убийцу - потому, что эпилептик.
Потом окажется, что те, кто выдал ему права, тоже невиновны - и они эпилептики.
И те, кто их назначил - сделали это во время эпилептического припадка...

71
172
 
 О.Грин
19.01.2017
  3152
 корупція (1149)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

69
170
 
 О.Грин
17.01.2017
  3837
 війна (627), пропаганда (486)

- Владимир Владимирович, почему не окунаетесь на Крещение?
- Да что-то всё время всплываю...

69
473
 
 О.Грин
19.01.2017
  3131
 Путін (1060)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

64
266
 
 ot63
15.01.2017
  2908

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

64
670
 
 О.Грин
14.01.2017
  5051
 Гройсман (1109)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

64
266
 
 О.Грин
15.01.2017
  4372
 ВР (1741)

Не путайте:
если у женщин "пониженная социальная ответственность" - это проститутки,
а когда при этом ещё присутствует повышенная социальная активность - это уже политики...

63
063
 
 О.Грин
20.01.2017
  2996
 політика (46)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

63
568
 
 ot63
14.01.2017
  4680
 політика (46)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

63
467
 
 О.Грин
17.01.2017
  4101
 Медведчук (76)

Путин жалуется Пескову:
- Прикинь, Дима, я подарил Додону карту Молдавского княжества 18 века, где в составе этого княжества часть Румынии и Украины. А этот долдон подарил мне карту Московского княжества 16 века, на которой княжество размером с Московскую область...

63
366
 
 О.Грин
18.01.2017
  3248
 Росія (4226)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

62
466
 
 О.Грин
16.01.2017
  3878
 курс (48)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

61
768
 
 О.Грин
16.01.2017
  5117
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Цензор.НЕТЦитаты"Я не владею ситуацией, но как вы помните, Президент сейчас не...
   
 
 
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