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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126637

« Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально…»
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Как говорил Янукович: "Не будем говорить о плохом, а лучше сделаем!" )

4
04
 
 19.01.2017
  56
 Савченко (9)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

88
694
 
 О.Грин
16.01.2017
  9402
 война (2758)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

76
682
 
 О.Грин
17.01.2017
  4091
 коррупция (6558)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

70
777
 
 ot63
13.01.2017
  4010
 Россия (64779)

Третій рік війни - Уряд України ухвалив рішення про припинення дії угод з урядом РФ про співробітництво у сфері телебачення, радіомовлення та інформації...
(приблизно як: 1943й - нарешті доктору Геббельсу заборонили виступати на радянському радіо)

69
170
 
 О.Грин
17.01.2017
  3647
 война (2758), пропаганда (1785)

- Представляешь, Лавров сказал, что американские дипломаты переодевались в женщин, чтобы проникнуть на российские объекты!
- Это что - вот некоторые российские лошади рядятся в дипломатов, чтобы проникнуть в МИД РФ...

67
370
 
 О.Грин
18.01.2017
  4176
 Лавров (1205)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

64
266
 
 ot63
15.01.2017
  2821
 идиотизм (90)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

64
266
 
 О.Грин
15.01.2017
  4288
 ВР (21320)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

63
669
 
 О.Грин
14.01.2017
  4971
 Гройсман (1977)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

63
568
 
 ot63
14.01.2017
  4607
 политика (3097)

Т.н. премьер т.н.днр Пушилин заявил, что вести переговоры в Минске без Медведчука невозможно.
Ранее то же самое говорила и Н. Савченко.
Безмозглые марионетки "палят" своего кукловода...

61
465
 
 О.Грин
17.01.2017
  3934
 Медведчук (661)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

61
465
 
 О.Грин
16.01.2017
  3785
 курс (2024)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

60
868
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2755
 Гонтарева (506)

Напрасно Аваков раздал 4 000 стволов "полит.элите" - никто намёка не понял, никто не застрелился...

60
363
 
 О.Грин
15.01.2017
  3644
 Аваков (2152)

Самая правильная декоммунизация - не давать чиновникам "комуниздить" гос.собственность!

59
463
 
 О.Грин
16.01.2017
  5016
 коррупция (6558)

Мексиканцы написали петицию Путину с просьбой навести порядок в их стране: "Владимир Владимирович, научи наших тупых правителей - как сделать так, чтобы в стране процветала коррупция, народ жил в нищете и при этом любил свою власть и гордился страной!"

59
766
 
 О.Грин
16.01.2017
  5027
 идиотизм (90)
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Цензор.НЕТЦитаты« Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду...
   
 
 
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