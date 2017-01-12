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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126549

"Они (московские проститутки), безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это"
В. Путин, президент РФ
(В этих словах чувствуется многолетний опыт сутенера)

2
02
 
 18.01.2017
  69
 Путин (317)

 ТОП недели

А как ответят на вопрос "Чей Крым?" Интер и прочие ньюсваны и стб?

86
692
 
 О.Грин
16.01.2017
  8917
 война (2754)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

82
890
 
 ot63
12.01.2017
  4044
 реформы (2346)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

69
776
 
 ot63
13.01.2017
  3804
 Россия (64745)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

68
371
 
 ot63
12.01.2017
  3605
 коррупция (6554), реформы (2346)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

65
1075
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3549
 ВР (21290)

Поиздержавшиеся на Мальдивах и в Куршавелях нардепы возвращаются на заработки в Раду. В интернете появились объявления: "Опытные депутаты нескольких созывов выполнят любые изощренные политические желания состоятельных господ"...

63
265
 
 О.Грин
15.01.2017
  4078
 ВР (21290)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

62
365
 
 YV
12.01.2017
  3805
 Янукович (32032)

- Почему наши депутаты почти все так богаты?
- А у них у всех свой бизнес...
- Это какой?
- Они продают тех, кто их выбирает...

62
567
 
 ot63
14.01.2017
  4479
 политика (3097)

Самый идиотский закон в Украине выглядит примерно так:
" Президент Украины, а также члены правительства Украины и депутаты Верховной Рады имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте"

61
263
 
 ot63
15.01.2017
  2654
 идиотизм (90)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

61
364
 
 О.Грин
12.01.2017
  4237
 Трамп (487)

Только собрался Гройсман внести в Раду самый екстра-либеральный и супер-демократичный закон о защите малого и среднего бизнеса - смотрит, а бизнеса уже нет…

61
667
 
 О.Грин
14.01.2017
  4835
 Гройсман (1970)

Руководители Украины утверждают, что требования МВФ для получения очередного транша:
- поднять тарифы;
- повысить цены;
- увеличить налоги;
- пенсионный возраст должен превышать продолжительность жизни;
- нужно продать землю;
- а главное - чиновники должны воровать ещё интенсивнее...
И они вынуждены подчиниться для блага страны!

61
465
 
 О.Грин
17.01.2017
  3175
 коррупция (6554)

Курс валют растет потому, что получившие 3200 минималки бросились скупать доллары и евро...

60
363
 
 О.Грин
16.01.2017
  3493
 курс (2024)

Глядя на курс гривны, можно подумать, что Гонтарнева уже в бегах.

59
766
 
 Евгений Цуканов
14.01.2017
  2648
 Гонтарева (506)

Вопрос "чей Крым?" стал для телеканала "Дождь" вилами: скажешь - украинский, запретят в РФ, скажешь - российский, запретят в Украине...

59
059
 
 О.Грин
13.01.2017
  3340
 Крым (17968)
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Цензор.НЕТЦитаты"Они (московские проститутки), безусловно, самые лучшие в мире, но...
   
 
 
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