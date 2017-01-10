EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Цитаты

 Архив
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога   показать все (140)
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога Баранивский Безсмертный Беспалый Богатырёва Богословская Бойко Бокий Бондаренко Бродский Винский Витренко Волга Волков Выдрин Гавриш Гелетей Герасимьюк Герман Головатый Голуб Грач Григорович Гриценко Данилов Джига Довгий Доний Ефремов Ехануров Жвания Жебривский Заец Зарубинский Зварич Землянский Зубанов Кармазин Карпачева Каськив Катеринчук Кендзьор Кивалов Кильчицкая Кинах Кириленко Киселёв Кличко Клюев Ключковский Князевич Ковтуненко Колесников Колесниченко Корниенко Королевская Коротич Костенко Кравчук Криль Кузьмук Куликов Кучма Ландик Леонтьев Литвин Лукаш Лукашенко Лукьянов Луценко Луческу Ляпина Ляшко Мартынюк Матвиенко Медведев Мендусь Мирошниченко Мороз Москаль Небоженко Николаенко Папиев Пинзенык Пинчук Писареко Писаренко Пискун Плющ Порошенко Портнов Пукшин Путин Распутин Роднянский Рудьковский Рыбак Самойлик Семенюк Сивкович Симоненко Сирота Сирота Скрипка Соболев Стецькив Стогний Стоян Стретович Сухой Табачник Тарасюк Терёхин Тигипко Тимошенко Томенко Третьяков Турчинов Филенко Филиндаш Хара Хмара Цушко Червоненко Черновецкий Черномырдин Чечетов Чорновол Шаповал Шкиль Шуфрич Ющенко Яворивский Янукович Яценюк Яцуба   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить цитату
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126390

«К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с бизнесом. Причем, спят по любви и разводиться не собираются. Поэтому у нас и появляются онищенки и другие люди, которые компрометируют всю власть и снижают ее авторитет. И пока бизнес не будет отделен от власти, порядка в стране не будет».
Л. Кравчук, 1й президент Украины.
( Как известно, рыба гниет с головы. А Порошенку, который в одном лице и власть, и бизнес, хоть разорвись…)

3
03
 
 15.01.2017
  30
 Порошенко (98)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

108
4112
 
 О.Грин
10.01.2017
  8815
 Россия (64688)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

81
889
 
 ot63
12.01.2017
  3569
 реформы (2335)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

67
471
 
 YV
09.01.2017
  3556
 власть (2512)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

66
672
 
 О.Грин
09.01.2017
  4988
 Путин (20610)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

66
268
 
 О.Грин
10.01.2017
  4226
 Азаров (8909)

Украинцам пора уже понять:Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники!

65
368
 
 ot63
12.01.2017
  3245
 коррупция (6544), реформы (2335)

В магазинах Стокгольма висят таблички «Не воровать! Снимают камеры!»
Угадайте, на каком языке ?

64
165
 
 YV
11.01.2017
  1874
 Россия (64688)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

64
468
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3718
 Россия (64688)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

63
1376
 
 О.Грин
10.01.2017
  7561
 Яценюк (7614)

-Даже Госдума после новогодних праздников уже начала работать, а Рада все еще отдыхает.
-Просто наши депутаты считают, чем меньше они работают, тем меньше вреда приносят стране.

63
1073
 
 Евгений Цуканов
12.01.2017
  3276
 ВР (21265)

После объявления об отставке президента Венесуэллы Мадуро в аэропорту Ростова был замечен хмурый Янукович с плакатом «Ростов не резиновый!»

60
363
 
 YV
12.01.2017
  3550
 Янукович (32026)

Мы на тебя, « Дождь», обиды не держим, понимаем: в стране слепых и кривой - герой. И ты на нас не обижайся. Возвращайся, если вдруг вспомнишь, что Крым - украинский, а Россия - оккупант.

60
767
 
 ot63
13.01.2017
  3116
 Россия (64688)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

59
665
 
 ot63
09.01.2017
  3662
 украинцы (1733)

Во время пресс-конференции Дональда Трампа терзала единственная мысль:
"А что обо мне скажет Юрий Лоза?"

57
360
 
 О.Грин
12.01.2017
  3964
 Трамп (464)

- Американские сенаторы призывают расследовать атаки российских хакеров так же тщательно, как и теракты 11 сентября.
- Помнится, "тщательное расследование" 9/11 закончилось смертной казнью Саддама Хусейна...

57
158
 
 О.Грин
11.01.2017
  4272
 Путин (20610)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты«К сожалению, власть, как и раньше, продолжает спать в одной кровати с...
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти