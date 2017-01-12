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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126314

«Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет»
П. Розенко, вице-премьер-министр Украины
(Логично: не будет бизнеса - не будет и давления).

3
03
 
 13.01.2017
  33
 Порошенко (97)

 ТОП недели

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах".
М. Захарова, представитель МИД РФ.
(Хорошо, что у Обамы есть что взламывать, а не как у самых желанных русских красавиц).

19
120
 
 09.01.2017
  2747
 идиотизм (87), Захарова (62)

«Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо…
Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире».
Д. Трамп, избранный президент США.
(Взаимоотношения Трампа и Путина очень напоминают «дружбу» Сталина и Гитлера накануне Второй мировой войны)

19
120
 
 08.01.2017
  3145
 Путин (20606), Трамп (454)

"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(«Яркий пример у порога» показывает, что если имперцам надо будет сотрясти Беларусь - никто у Лукашенко спрашивать не будет)

19
019
 
 10.01.2017
  2238
 Лукашенко (1533), Путин (20606)

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
Ю. Бутусов, журналист об олигархе В. Пинчуке.
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)

18
119
 
 07.01.2017
  3549
 Пинчук (192), Путин (20606)

"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы"
В. Садовничий, ректор МГУ – Путину.
(И хотя МГУ на 198-м месте, но тут надо правильно подать: третье место есть: с конца… второй сотни… И, действительно, после Стенфорда и Оксфорда… и ещё 195 университетов мира)

16
117
 
 11.01.2017
  1506
 Путин (20606)

"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом"
Д. Трамп, президент США
(Любите друг друга хоть активно, хоть пассивно, только оставьте весь мир в покое)

16
117
 
 12.01.2017
  1237
 Трамп (454)

"Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ. Фактически ноль, хотя пришли туда говоря, что будут бороться с ИГИЛ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии. Они не сделали ничего из этого"
Э. Картер, министр обороны США
(Путин же объяснял, что война в Сирии – это просто «недорогая тренировка»).

10
313
 
 09.01.2017
  2805
 Путин (20606)

«Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня»
В. Гройсман, премьер-министр Украины
(Был уже такой философ, называвшийся Король-солнце. Сначала было: "Государство - это я!", потом "После нас хоть потоп", закончилось революцией)

7
310
 
 12.01.2017
  830
 Гройсман (1957)

«Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет»
П. Розенко, вице-премьер-министр Украины
(Логично: не будет бизнеса - не будет и давления).

3
03
 
 13.01.2017
  33
 Порошенко (10368)
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