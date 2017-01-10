EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Цитаты

 Архив
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога   показать все (140)
Все Аваков Азаров Арьев Ахметов Балога Баранивский Безсмертный Беспалый Богатырёва Богословская Бойко Бокий Бондаренко Бродский Винский Витренко Волга Волков Выдрин Гавриш Гелетей Герасимьюк Герман Головатый Голуб Грач Григорович Гриценко Данилов Джига Довгий Доний Ефремов Ехануров Жвания Жебривский Заец Зарубинский Зварич Землянский Зубанов Кармазин Карпачева Каськив Катеринчук Кендзьор Кивалов Кильчицкая Кинах Кириленко Киселёв Кличко Клюев Ключковский Князевич Ковтуненко Колесников Колесниченко Корниенко Королевская Коротич Костенко Кравчук Криль Кузьмук Куликов Кучма Ландик Леонтьев Литвин Лукаш Лукашенко Лукьянов Луценко Луческу Ляпина Ляшко Мартынюк Матвиенко Медведев Мендусь Мирошниченко Мороз Москаль Небоженко Николаенко Папиев Пинзенык Пинчук Писареко Писаренко Пискун Плющ Порошенко Портнов Пукшин Путин Распутин Роднянский Рудьковский Рыбак Самойлик Семенюк Сивкович Симоненко Сирота Сирота Скрипка Соболев Стецькив Стогний Стоян Стретович Сухой Табачник Тарасюк Терёхин Тигипко Тимошенко Томенко Третьяков Турчинов Филенко Филиндаш Хара Хмара Цушко Червоненко Черновецкий Черномырдин Чечетов Чорновол Шаповал Шкиль Шуфрич Ющенко Яворивский Янукович Яценюк Яцуба   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить цитату
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126246

«Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня»
В. Гройсман, премьер-министр Украины
(Был уже такой философ, называвшийся Король-солнце. Сначала было: "Государство - это я!", потом "После нас хоть потоп", закончилось революцией)

3
03
 
 12.01.2017
  57
 Гройсман (33)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

101
4105
 
 О.Грин
10.01.2017
  8028
 Россия (64639)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

88
290
 
 О.Грин
07.01.2017
  4009
 власть (2512)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

65
469
 
 YV
09.01.2017
  3146
 власть (2512)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

64
670
 
 О.Грин
09.01.2017
  4595
 Путин (20600)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

62
264
 
 О.Грин
10.01.2017
  3770
 Азаров (8909)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

62
365
 
 YV
08.01.2017
  2861
 Путин (20600)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

62
466
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3341
 Россия (64639)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

61
1374
 
 О.Грин
10.01.2017
  7087
 Яценюк (7614)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

61
566
 
 О.Грин
06.01.2017
  5026
 Франция (1718)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3447
 криминалитет (461)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

60
464
 
 ot63
09.01.2017
  3364
 украинцы (1732)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

57
562
 
 О.Грин
08.01.2017
  4327
 инфляция (749)

Принцип социализма - дать немного рыбы народу. Вроде бы поровну, но не перекармливать!
Принцип капитализма - дать человеку удочку.
Принцип строя в Украине - продать народу удочку в кредит, умалчивая при этом, что все пруды находятся в аренде у барыг от власти, и всякая ловля в них платная.

55
156
 
 ot63
12.01.2017
  1841
 реформы (2334)

«Доктора Лизу» похоронят в США, где живут её муж и дети.
Русские патриоты даже в гробу не хотят лежать на Родине.

55
459
 
 YV
08.01.2017
  2598
 Россия (64639)

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...

55
560
 
 О.Грин
09.01.2017
  4816
 Путин (20600)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТЦитаты«Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать...
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти