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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126218

"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом"
Д. Трамп, президент США
(Любите друг друга хоть активно, хоть пассивно, только оставьте весь мир в покое)

3
03
 
 12.01.2017
  130
 Трамп (13)

 ТОП недели

«Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо…
Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире».
Д. Трамп, избранный президент США.
(Взаимоотношения Трампа и Путина очень напоминают «дружбу» Сталина и Гитлера накануне Второй мировой войны)

19
120
 
 08.01.2017
  2603
 Путин (20599), Трамп (442)

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
Ю. Бутусов, журналист об олигархе В. Пинчуке.
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)

17
118
 
 07.01.2017
  3091
 Пинчук (187), Путин (20599)

«Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша».
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Жители Конча-Заспы не чувствуют себя бедными – видимо, это и есть страна Гройсмана)

16
319
 
 06.01.2017
  2921
 Гройсман (1945)

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
М. Лубкивский, украинский дипломат.
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)

16
016
 
 05.01.2017
  2846
 Путин (20599)

"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(«Яркий пример у порога» показывает, что если имперцам надо будет сотрясти Беларусь - никто у Лукашенко спрашивать не будет)

15
015
 
 10.01.2017
  1415
 Лукашенко (1533), Путин (20599)

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах".
М. Захарова, представитель МИД РФ.
(Хорошо, что у Обамы есть что взламывать, а не как у самых желанных русских красавиц).

15
116
 
 09.01.2017
  2049
 идиотизм (87), Захарова (61)

"Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ. Фактически ноль, хотя пришли туда говоря, что будут бороться с ИГИЛ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии. Они не сделали ничего из этого"
Э. Картер, министр обороны США
(Путин же объяснял, что война в Сирии – это просто «недорогая тренировка»).

8
311
 
 09.01.2017
  2219
 Путин (20599)

"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы"
В. Садовничий, ректор МГУ – Путину.
(И хотя МГУ на 198-м месте, но тут надо правильно подать: третье место есть: с конца… второй сотни… И, действительно, после Стенфорда и Оксфорда… и ещё 195 университетов мира)

8
19
 
 11.01.2017
  478
 Путин (20599)

"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом"
Д. Трамп, президент США
(Любите друг друга хоть активно, хоть пассивно, только оставьте весь мир в покое)

3
03
 
 12.01.2017
  130
 Трамп (442)
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Цензор.НЕТЦитаты"Если Путину нравится Трамп, то я считаю это активом, а не...
   
 
 
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