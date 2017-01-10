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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126187

"Впервые в истории российских университетов и даже советских зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству. Такого никогда не было. Третье место в мире. Стенфорд и Оксфорд впереди как бы"
В. Садовничий, ректор МГУ – Путину.
(И хотя МГУ на 198-м месте, но тут надо правильно подать: третье место есть: с конца… второй сотни… И, действительно, после Стенфорда и Оксфорда… и ещё 195 университетов мира)

5
05
 
 11.01.2017
  172
 Путин (315)

 ТОП недели

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

94
498
 
 О.Грин
10.01.2017
  7536
 Россия (64622)

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

88
290
 
 О.Грин
07.01.2017
  3832
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

83
689
 
 Сергей76
05.01.2017
  4611
 Россия (64622)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

77
481
 
 О.Грин
05.01.2017
  5265
 Россия (64622)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

62
668
 
 О.Грин
09.01.2017
  4390
 Путин (20599)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

62
466
 
 YV
09.01.2017
  2955
 власть (2512)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3365
 криминалитет (461)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

60
363
 
 YV
08.01.2017
  2740
 Путин (20599)

Яценюк предложил Трампу свою кандидатуру на пост руководителя строительства стены с Мексикой – всё-таки имеется опыт…

59
1372
 
 О.Грин
10.01.2017
  6723
 Яценюк (7614)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

59
463
 
 ot63
09.01.2017
  3204
 украинцы (1732)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

59
564
 
 О.Грин
06.01.2017
  4950
 Франция (1717)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

58
462
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  3155
 Россия (64622)

Азиров создает "правительство в изгнании".
Интересно, как им удастся в изгнании воровать и брать взятки?

57
259
 
 О.Грин
10.01.2017
  3506
 Азаров (8909)

- Согласно Госкомстату, инфляция в Украине за 2016й год – 12.4%! При этом, что продукты подорожали в полтора-два раза, а коммуналка втрое…
- Зато яхты, виллы, лимузины не подорожали и в среднем около 12% и получилось…

56
561
 
 О.Грин
08.01.2017
  4201
 инфляция (749)

Если внимательно рассмотреть фотки "Путин и народ", то очевидно, что и рыбаков на озере, и верующих в храме, и невест на Красной площади изображают одни и те же сотрудники ФСБ...

55
560
 
 О.Грин
09.01.2017
  4647
 Путин (20599)
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Цензор.НЕТЦитаты"Впервые в истории российских университетов и даже советских...
   
 
 
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