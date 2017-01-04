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Санкции против России

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Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

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Российские террористы сбили Боинг

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126124

"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) - у нашего порога яркий этому пример"
А. Лукашенко, президент Беларуси.
(«Яркий пример у порога» показывает, что если имперцам надо будет сотрясти Беларусь - никто у Лукашенко спрашивать не будет)

5
05
 
 10.01.2017
  117
 Лукашенко (27), Путин (315)

 ТОП недели

Гораздо больше, чем безвизовый режим, нужна безворовская власть...

86
187
 
 О.Грин
07.01.2017
  3529
 власть (2512)

В Финляндии была Россия, на Аляске была Россия, в Польше была Россия... Потом Россия оттуда ушла и пришла цивилизация...

83
689
 
 Сергей76
05.01.2017
  4410
 Россия (64590)

Согласно русской версии журнала «Форбс» итоги 2016 года выглядят так:

Политик года – Путин
Красавица года – М. Захарова
Певец года – Кобзон
Писатель года – Д. Донцова
Герой года – Моторола
Напиток года – «боярышник»

82
385
 
 О.Грин
10.01.2017
  5746
 Россия (64590)

Ватники хвастались, что в Калининграде достаточно ракет, чтобы разнести Европу. Но в Калининграде не оказалось достаточно техники, чтобы убрать аварийный самолёт со взлетно-посадочной полосы.
Нужно было ракетой по самолету жахнуть...

77
481
 
 О.Грин
05.01.2017
  5112
 Россия (64590)

- Слышал: на новогодние праздники бандиты под видом Дедов Морозов грабят людей?!
- А в остальное время года бандиты грабят под видом министров, нардепов, фискалов...

70
878
 
 О.Грин
04.01.2017
  7464
 Кабмин (9573)

Благодаря Путину, украинцы узнали, что бандеровцы - это основное население планеты...

70
373
 
 Сергей76
04.01.2017
  4377
 Путин (20587)

Когда прикладываешь к уху пустой кошелёк, слышно, как в нём шуршит правительство. ©

62
365
 
 YV
09.01.2017
  2557
 власть (2512)

Как говорит Пашинский, еще не родилась та бутылка, которая может вправить мозги народному депутату.

61
970
 
 Евгений Цуканов
04.01.2017
  4092
 Пашинский (462)

И как наши нардепы и чиновники за границей без именного оружия обходятся? Или им только на родине страшно?

61
162
 
 О.Грин
06.01.2017
  3221
 криминалитет (461)

2/3 эфирной сетки канала «1+1» - это Квартал 95. Вот уже четвёртый день подряд. Это, как горячая вода в оба крана на все лето. Вот она, месть олигарха…

59
463
 
 YV
04.01.2017
  3765
 Коломойский (765)

Марин Ле Пен говорит «Крым – это Россия» за деньги Путина.
86% россиян говорят тоже самое, но за свои.
Вот и вся разница между проституткой и дебилами.

59
362
 
 YV
08.01.2017
  2520
 Путин (20587)

- Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции обещает отказаться от евро.
- Хочет ввести во Франции российские рубли?

59
564
 
 О.Грин
06.01.2017
  4814
 Франция (1717)

- Куме, а чого в країні де живе 140 мільонів осіб на 9 днів поминати загиблих у авіакатастрофі Ту-154 прийшли лише лічені десятки людей?
- Остальные были очень заняты. Они в интернете учили украинцев как правильно скорбеть...

58
462
 
 Разноязычный Украинец
09.01.2017
  2772
 Россия (64590)

Идет заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня вопрос: "Как использовать землю в окрестностях Чернобыля". Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более… Просит слово министр здравоохранения :
-А давайте засеем поля табаком и на пачке напишем: «Минздрав в последний раз предупреждает…»

57
461
 
 ot63
09.01.2017
  2823
 украинцы (1732)

Путин предложил российским военнослужащим, выходящим из Сирии:
- Выбирайте: или позоритесь на авианосце «Ад Кузнецов», или на ТУ-154 полетите…

56
662
 
 О.Грин
09.01.2017
  3931
 Путин (20587)
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Цензор.НЕТЦитаты"Главное для нас - обеспечить стабильность. Все остальное мы найдем....
   
 
 
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