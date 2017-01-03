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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 126071

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах".
М. Захарова, представитель МИД РФ.
(Хорошо, что у Обамы есть что взламывать, а не как у самых желанных русских красавиц).

5
05
 
 09.01.2017
  76
 идиотизм (12), Захарова (1)

 ТОП недели

" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
В. Рабинович, нардеп ВР о перезахоронении писателя Александра Олеся, умершего 73 года назад.
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)

19
120
 
 04.01.2017
  2639
 Рабинович (83), Янукович (32020)

"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе"
И. Кобзон, депутат Госдумы РФ.
(Первым делом для воссоздания СССР - нужен ГУЛАГ)

16
016
 
 03.01.2017
  3360
 Путин (20579)

«Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша».
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Жители Конча-Заспы не чувствуют себя бедными – видимо, это и есть страна Гройсмана)

11
314
 
 06.01.2017
  1835
 Гройсман (1940)

«Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо…
Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решать некоторые большие и актуальные проблемы и вопросы в мире».
Д. Трамп, избранный президент США.
(Взаимоотношения Трампа и Путина очень напоминают «дружбу» Сталина и Гитлера накануне Второй мировой войны)

11
011
 
 08.01.2017
  1076
 Путин (20579), Трамп (412)

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
Ю. Бутусов, журналист об олигархе В. Пинчуке.
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)

11
011
 
 07.01.2017
  1806
 Пинчук (186), Путин (20579)

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
М. Лубкивский, украинский дипломат.
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)

11
011
 
 05.01.2017
  1876
 Путин (20579)

"Они не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ. Фактически ноль, хотя пришли туда говоря, что будут бороться с ИГИЛ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии. Они не сделали ничего из этого"
Э. Картер, министр обороны США
(Путин же объяснял, что война в Сирии – это просто «недорогая тренировка»).

5
27
 
 09.01.2017
  415
 Путин (20579)

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах".
М. Захарова, представитель МИД РФ.
(Хорошо, что у Обамы есть что взламывать, а не как у самых желанных русских красавиц).

5
05
 
 09.01.2017
  76
 идиотизм (87), Захарова (58)
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Цензор.НЕТЦитаты"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке,...
   
 
 
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