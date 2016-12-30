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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125906

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
Ю. Бутусов, журналист об олигархе В. Пинчуке.
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)

2
02
 
 06.01.2017
  51
 Пинчук (4), Путин (314)

 ТОП недели

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом", на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО Украина просто перестанет существовать как независимое государство"
Р. Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.
(Пинчук мог бы не говорить много об отказе Украины от Крыма, ЕС, НАТО, а просто заявить: "Путин, введи войска!")

19
019
 
 31.12.2016
  3613
 Пинчук (185), Путин (20571)

" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
В. Рабинович, нардеп ВР о перезахоронении писателя Александра Олеся, умершего 73 года назад.
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)

18
119
 
 04.01.2017
  1534
 Рабинович (82), Янукович (32020)

"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе"
И. Кобзон, депутат Госдумы РФ.
(Первым делом для воссоздания СССР - нужен ГУЛАГ)

14
014
 
 03.01.2017
  2372
 Путин (20571)

«Сражение за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся...»
В. Кличко, мэр Киева о борьбе с МАФами.
(Главное, чтобы увлекшись сражением, мэр не освободил улицы и от киевлян)

13
114
 
 30.12.2016
  3310
 Кличко (2500), Порошенко (10328)

"О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не буду повторять, да и другим не дам "
П. Порошенко, президент Украины.
( Зачем Порошенко чужие ошибки? Он своих столько делает…).

13
619
 
 01.01.2017
  3343
 Порошенко (10328)

"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом"
И. Кива, экс-глава департамента противодействия наркопреступности Нацполициии)
(Чтобы не называть Киву разными нехорошими словами, его от греха подальше просто уволили из МВД).

10
010
 
 02.01.2017
  2400
 Аваков (2148)

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".

(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
М. Лубкивский, украинский дипломат.
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)

6
06
 
 05.01.2017
  572
 Путин (20571)

«Для меня лично важно, чтобы люди наконец перестали чувствовать себя бедными в такой прекрасной стране, как наша».
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Жители Конча-Заспы не чувствуют себя бедными – видимо, это и есть страна Гройсмана)

6
28
 
 06.01.2017
  335
 Гройсман (1937)

"Мы знаем, что он финансировал и финансирует на много миллионов долларов избирательные фонды американских политиков. Причем он финансировал избирательную кампанию обоих кандидатов в президенты США. Я не удивлюсь, если такой многовекторный человек, который инвестирует во всех политиков, возможно, финансирует Валдайский форум Путина, а может делает взносы куда-то в "Единую Россию". Для него - это нормально. Для него - это бизнес"
Ю. Бутусов, журналист об олигархе В. Пинчуке.
(Действиям Пинчука есть простое название: «политическая проституция»)

2
02
 
 06.01.2017
  51
 Пинчук (185), Путин (20571)
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