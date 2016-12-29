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"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
56
ТОП недели
"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом", на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО Украина просто перестанет существовать как независимое государство"
(Пинчук мог бы не говорить много об отказе Украины от Крыма, ЕС, НАТО, а просто заявить: "Путин, введи войска!")
3391
" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)
1097
"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом"
(Чтобы не называть Киву разными нехорошими словами, его от греха подальше просто уволили из МВД).
2125
"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
56