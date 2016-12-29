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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125847

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".

(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
М. Лубкивский, украинский дипломат.
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)

3
03
 
 05.01.2017
  56
 Путин (314)

 ТОП недели

"Мене ніхто не фінансую, просто є люди, які дають мені гроші"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Савченко не говорить, вона просто видає звуки).

23
023
 
 29.12.2016
  3568
 Путин (20569), Савченко (2369)

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом", на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО Украина просто перестанет существовать как независимое государство"
Р. Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа.
(Пинчук мог бы не говорить много об отказе Украины от Крыма, ЕС, НАТО, а просто заявить: "Путин, введи войска!")

17
017
 
 31.12.2016
  3391
 Пинчук (181), Путин (20569)

" Почему вы не занимаетесь людьми, пока они живые? У вас есть список тех украинцев, которые живы и работают? Чего вы, как только он умер?.. Кто его пригласил в Украину за последние 10 лет?.. Кто с ним хоть раз разговаривал? Никто! Зато сейчас давайте "переховаем" ..."
В. Рабинович, нардеп ВР о перезахоронении писателя Александра Олеся, умершего 73 года назад.
(Не до того было - то Анну АхмЕтову приглашали, то украинского поэта Чехова)

16
117
 
 04.01.2017
  1097
 Рабинович (82), Янукович (32018)

«Сражение за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся...»
В. Кличко, мэр Киева о борьбе с МАФами.
(Главное, чтобы увлекшись сражением, мэр не освободил улицы и от киевлян)

12
113
 
 30.12.2016
  3134
 Кличко (2500), Порошенко (10324)

"О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не буду повторять, да и другим не дам "
П. Порошенко, президент Украины.
( Зачем Порошенко чужие ошибки? Он своих столько делает…).

12
618
 
 01.01.2017
  3108
 Порошенко (10324)

"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе"
И. Кобзон, депутат Госдумы РФ.
(Первым делом для воссоздания СССР - нужен ГУЛАГ)

12
012
 
 03.01.2017
  2035
 Путин (20569)

"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом"
И. Кива, экс-глава департамента противодействия наркопреступности Нацполициии)
(Чтобы не называть Киву разными нехорошими словами, его от греха подальше просто уволили из МВД).

10
010
 
 02.01.2017
  2125
 Аваков (2148)

"Риторика кандидатов в президенты существенно отличается от риторики лиц, которые уже стали главами государства, как в случае с Трампом. Заявление Ле Пен было сделано больше для РФ, а не Украине. Известны ее контакты с российской стороной и с президентом Путиным. Поэтому я не стал бы по-детски или не совсем адекватно реагировать. Реакция украинской стороны могла быть изысканнее. Такие случаи случаются в дипломатии".

(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)
М. Лубкивский, украинский дипломат.
(Марин Ле Пен – это женский вариант Путина, поэтому называть её нужно не как Путина – «х@йло», а изысканнее, по-женски…)

3
03
 
 05.01.2017
  56
 Путин (20569)
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