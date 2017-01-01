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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125726

"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, мне импонировало. Мне просто трудно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом"
И. Кива, экс-глава департамента противодействия наркопреступности Нацполициии)
(Чтобы не называть Киву разными нехорошими словами, его от греха подальше просто уволили из МВД).

3
03
 
 03.01.2017
  131
 Аваков (13)

 ТОП недели

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

86
389
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3613
 война (2728)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

80
787
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3906
 Россия (64504)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

76
581
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  4044
 Путин (20562)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

73
275
 
 О.Грин
28.12.2016
  4208
 война (2728)

В РФ осудили высылку 35 российских дипломатов из США:
- Это ж какое зверство - людей, привыкших жить в Америке, отправить в Россию!

72
375
 
 О.Грин
31.12.2016
  3109
 Россия (64504)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

70
575
 
 О.Грин
28.12.2016
  4197
 Витренко (480)

Экзорцисты утверждают: если из Путина. изгнать дьявола, то от него вообще ничего не останется...

69
574
 
 О.Грин
03.01.2017
  4819
 Путин (20562)

Повнії чаші піднімемо разом,
Щоб зникла навіки москальська зараза!
Хай згине безслідно кремлядськеє зло,
Слава героям! Най здохне Пуйло!

67
1077
 
 О.Грин
01.01.2017
  4757
 Новый год (646)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

66
470
 
 О.Грин
29.12.2016
  4274
 Россия (64504)

В РФии наступило 32 декабря - россияне готовы на всё, лишь бы не отмечать День рождения Степана Андреевича Бандеры!

66
571
 
 О.Грин
01.01.2017
  4779
 Бандера (690)

- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах

61
364
 
 О.Грин
02.01.2017
  3438
 Россия (64504)

- США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов!
- Надеюсь, самолётом ТУ-154?

60
565
 
 О.Грин
30.12.2016
  4620
 Россия (64504)

-Що таке гібридна війна?
-Це коли з “країною-агресором” водночас ведуть і війну, і бізнес.

57
360
 
 YV
02.01.2017
  2979
 Порошенко (10318)

Первыми день рождения Степана Андреевича Бандеры начинают отмечать жители Петропавловска-Камчатского.

57
259
 
 норка
02.01.2017
  3015
 Бандера (690), Россия (64504)

Только 13 депутатов посетили все заседания Рады в 2016 году. Теперь вы понимаете, каким должен быть ее численный состав.

57
461
 
 Евгений Цуканов
02.01.2017
  2585
 ВР (21249)
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Цензор.НЕТЦитаты"Хатия Деканоидзе действительно хороший человек, и у меня к ней, как...
   
 
 
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