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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125506

«Сражение за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся...»
В. Кличко, мэр Киева о борьбе с МАФами.
(Главное, чтобы увлекшись сражением, мэр не освободил улицы и от киевлян)

3
03
 
 30.12.2016
  58
 Кличко (23), Порошенко (96)

 ТОП недели

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль"
Д. Трамп, новоизбранный президент США
(Этот клуб умудрился проморгать агрессию России против Украины и до сих пор не знает что делать с Сирией)

23
326
 
 27.12.2016
  3756
 Трамп (378)

"Не поддается никакому объяснению их дикое стремление юродствовать о трагических происшествиях в России",
М. Захарова, представитель МИД РФ
(Как можно не сочувствовать вежливым убийцам и духовным террористам?)

19
120
 
 28.12.2016
  3196
 Путин (20559)

"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
В. Ющенко, третій президент України.
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)

18
220
 
 24.12.2016
  4618
 Ющенко (12248)

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

15
015
 
 25.12.2016
  4567
 Путин (20559)

«Новороссия (от Одессы до Харькова) должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском... Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать».
М. Хазин, российский экономист, публицист, политолог.
(Ну как не «эмпатировать» таким высокодуховным людям).

13
215
 
 28.12.2016
  2537
 Путин (20559)

"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
Р. Чубаров, народный депутат ВР
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)

12
315
 
 26.12.2016
  3810
 Путин (20559)

"Мене ніхто не фінансую, просто є люди, які дають мені гроші"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Савченко не говорить, вона просто видає звуки).

11
011
 
 29.12.2016
  782
 Путин (20559), Савченко (2368)

«Сражение за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся...»
В. Кличко, мэр Киева о борьбе с МАФами.
(Главное, чтобы увлекшись сражением, мэр не освободил улицы и от киевлян)

3
03
 
 30.12.2016
  58
 Кличко (2500), Порошенко (10291)
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