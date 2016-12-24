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"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)
4618
"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)
4567
«Новороссия (от Одессы до Харькова) должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском... Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать».
(Ну как не «эмпатировать» таким высокодуховным людям).
2537
"Для меня болезненно: четыре государства бывшего Советского Союза - Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан - эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поведения, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины"
(Скоро эти четыре бывших государства станут автономными республиками РФ)
3810