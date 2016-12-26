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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125505

"О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю ночь. Я сделал выводы. Чужих ошибок не буду повторять, да и другим не дам "
П. Порошенко, президент Украины.
( Зачем Порошенко чужие ошибки? Он своих столько делает…).

2
02
 
 01.01.2017
  19
 Порошенко (97)

 ТОП недели

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

113
11124
 
 О.Грин
26.12.2016
  10276
 Путин (20561)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

108
7115
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  4350
 Россия (64494)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

104
9113
 
 Сергей76
26.12.2016
  5177
 Путин (20561)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

99
5104
 
 YV
27.12.2016
  3589
 Россия (64494)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

97
6103
 
 О.Грин
26.12.2016
  5482
 Кобзон (244)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

81
384
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  3223
 война (2728)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

76
682
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3574
 Россия (64494)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

76
1389
 
 систематик
26.12.2016
  5179
 Россия (64494)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

75
681
 
 О.Грин
26.12.2016
  6468
 политика (3092)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

71
879
 
 О.Грин
26.12.2016
  4472
 религия (656)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

70
2595
 
 О.Грин
26.12.2016
  8793
 Порошенко (10310)

Попадает посол Карлов в ад, а черти его спрашивают:
- Ты кто?
- Чрезвычайный и Полномочный посол РФ!
- Блин, а мы Путина ждали.
- Президента нужно торжественно встречать, с оркестром.
- Ладно, сейчас оркестр "пригласим"...

68
573
 
 Цензор.НЕТ
29.12.2016
  3654
 Путин (20561)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

68
270
 
 О.Грин
28.12.2016
  3945
 война (2728)

Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!

65
570
 
 О.Грин
28.12.2016
  3939
 Витренко (480)

Почему Чуркин не рассказывает, что история с ТУ-154 просто инсценировка - российский оркестр облили морской водой, чтобы сфотографировать и выдать за жертв катастрофы?

62
365
 
 О.Грин
29.12.2016
  3922
 Россия (64494)
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Цензор.НЕТЦитаты"О важнейших уроках истории не стоит забывать даже в новогоднюю...
   
 
 
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