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Бои под Светлодарском

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Бюджет-2017

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Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

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Убийство полицейских в Днепре

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125436

"Мене ніхто не фінансую, просто є люди, які дають мені гроші"
Н. Савченко, нардеп ВР.
(Савченко не говорить, вона просто видає звуки).

2
02
 
 29.12.2016
  9
 Путин (314), Савченко (8)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

124
8132
 
 О.Грин
25.12.2016
  7283
 реформы (2325)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

111
11122
 
 О.Грин
26.12.2016
  9809
 Путин (20545)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

106
6112
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  3902
 Россия (64459)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

102
9111
 
 Сергей76
26.12.2016
  4773
 Путин (20545)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

96
6102
 
 О.Грин
26.12.2016
  5177
 Кобзон (244)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

96
5101
 
 YV
27.12.2016
  3260
 Россия (64459)

1942 год. Концлагерь. Фашист под дулом автоматов ведёт толпу узников в газовую камеру. Вдруг фашист спотыкается и подворачивает ногу. Кто-то из толпы: "Так тебе и надо!"
Фашист возмущенно:
- Что же вы за нелюди! Нет в вас ничего человечного! Я требую чтобы вы сочувствовали мне и сострадали...

78
280
 
 Разноязычный Украинец
28.12.2016
  2817
 война (2720)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

75
681
 
 О.Грин
26.12.2016
  6231
 политика (3090)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

74
1387
 
 систематик
26.12.2016
  4902
 Россия (64459)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

73
174
 
 О.Грин
23.12.2016
  5164
 Охендовский (228)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

73
275
 
 Сергей76
24.12.2016
  3108
 Путин (20545)

Дорогомиловский суд Москвы по иску экс-регионала Олейника признал Революцию достоинства в Украине госпереворотом. В ответ Печерский суд признал Россию Гондурасом, а Олейника – пид…сом.

71
677
 
 Евгений Цуканов
28.12.2016
  3189
 Россия (64459)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

70
878
 
 О.Грин
26.12.2016
  4248
 религия (656)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

69
2594
 
 О.Грин
26.12.2016
  8546
 Порошенко (10279)

А в Сирии несут цветы под российское посольство?

65
267
 
 О.Грин
28.12.2016
  3470
 война (2720)
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