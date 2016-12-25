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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 125106

"Не поддается никакому объяснению их дикое стремление юродствовать о трагических происшествиях в России",
М. Захарова, представитель МИД РФ
(Как можно не сочувствовать вежливым убийцам и духовным террористам?)

4
04
 
 28.12.2016
  136
 Путин (314)

 ТОП недели

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

120
8128
 
 О.Грин
25.12.2016
  6768
 реформы (2320)

- Путин, забери своих агентов из Верхоной Рады!
- Так у вас тогда даже кворума не будет...

101
11112
 
 О.Грин
26.12.2016
  9054
 Путин (20536)

Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...

94
6100
 
 Сергей76
26.12.2016
  4095
 Путин (20536)

Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...

89
493
 
 Цензор.НЕТ
27.12.2016
  2940
 Россия (64407)

- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!
- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!

88
593
 
 О.Грин
26.12.2016
  4617
 Кобзон (244)

Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"

87
188
 
 YV
27.12.2016
  2586
 Россия (64407)

Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?

73
679
 
 О.Грин
26.12.2016
  5821
 политика (3088)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

72
173
 
 О.Грин
23.12.2016
  4972
 Охендовский (227)

- Путина в цари!
- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!

71
273
 
 Сергей76
24.12.2016
  2895
 Путин (20536)

Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится её "умом понять" ?

68
1078
 
 систематик
26.12.2016
  4264
 Россия (64407)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

67
1279
 
 О.Грин
22.12.2016
  5204
 Гройсман (1907)

В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: «Ну и лох – забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо – их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…
Действовать наоборот – очень рационально: у бедных забирать проще – они, как правило, беззащитны.
Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…»
Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.

65
2388
 
 О.Грин
26.12.2016
  7962
 Порошенко (10266)

Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...

63
871
 
 О.Грин
26.12.2016
  3847
 религия (656)

- Рассказать анекдот о Путине?
- Но я же русский патриот!!!
- Ладно, тогда несколько раз расскажу – чтоб дошло…

63
366
 
 О.Грин
24.12.2016
  4793
 Путин (20536)

Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.

59
564
 
 Евгений Цуканов
23.12.2016
  3073
 ГФС (2171)
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