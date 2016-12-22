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Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124890

"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
В. Ющенко, тертій президент України.
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)

2
02
 
 24.12.2016
  13
 Ющенко (206)

 ТОП недели

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

84
690
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3818
 Россия (64347)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

82
284
 
 О.Грин
20.12.2016
  6462
 коррупция (6506)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

80
484
 
 О.Грин
20.12.2016
  4364
 война (2697), Россия (64347)

Почему «ПриватБанк» можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича конфисковать нельзя без закона о спецконфискации?

77
986
 
 Евгений Цуканов
20.12.2016
  3336
 Янукович (32008), Приватбанк (103)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

74
579
 
 Антип61
20.12.2016
  4094
 убийство (4503)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

68
674
 
 О.Грин
20.12.2016
  6524
 тарифы (1359)

- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.
И вышел на свободу...

65
166
 
 О.Грин
23.12.2016
  4006
 Охендовский (220)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

64
266
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3271
 Ахметов (1923)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

63
669
 
 О.Грин
20.12.2016
  6877
 Приватбанк (103)

Есть два варианта проведения реформ в Украине:
1.реалистический – прилетят инопланетяне и наведут порядок;
2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...

62
365
 
 О.Грин
24.12.2016
  1947
 реформы (2316)

Гройсман заверил, что гос.бюджет принят в интересах людей.
И мы все знаем этих людей...

60
1272
 
 О.Грин
22.12.2016
  4697
 Гройсман (1891)

- Почему русскую душу называют загадочной?
- Где появляется - там все после нее загажено​!

58
563
 
 Сергей76
18.12.2016
  3269
 Россия (64347)

Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни Привата…
Один сплошной "Рошен"...

55
1469
 
 О.Грин
19.12.2016
  3944
 реформы (2316)

Святий Миколай поклав під подушечку Петі Порошенку "Приватбанк"...

55
2479
 
 О.Грин
19.12.2016
  4767
 Приватбанк (103)

Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.

54
458
 
 Евгений Цуканов
23.12.2016
  2593
 ГФС (2164)
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