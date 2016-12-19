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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124889

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

4
04
 
 25.12.2016
  218
 Путин (313)

 ТОП недели

«Настойка "Боярышник" она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались...»
В. Матвиенко, глава Совфеда РФ.
(Нельзя не верить специалистке, у которой прозвище «Валька-стакан»)

28
028
 
 21.12.2016
  2728
 алкоголь (1355), Россия (64360)

"Увидела загнанных, измученных войной людей, которые больше не хотят воевать, умных, трезвых, которые заслуживают мое уважение"
Н. Савченко, нардеп ВР о встрече с Захарченко и Плотницким.
(Надежде очень повезло – она единственная, кто видел Захарченко трезвым, а уж интеллект главарей террористов - на уровне самой Савченко)

28
129
 
 23.12.2016
  1924
 Путин (20528)

"Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ.
(Г. Киссинджер назвал Путина героем романа Достоевского... Наверное, имел ввиду "Идиот")

26
127
 
 19.12.2016
  4147
 идиотизм (84), Путин (20528)

"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! С праздником! С Днем энергетика!"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)

21
223
 
 22.12.2016
  1970
 Гройсман (1894)

"Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной"
В. Путин, президент РФ.
(Оно понятно - Путин не вечен. А то, что он уже далеко не молод, вообще вселяет оптимизм)

17
118
 
 23.12.2016
  1283
 Путин (20528)

"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и Украине. Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Закон и права человека должны соблюдаться!"
П. Климкин, министр иностранных дел Украины
(Закон соблюдал Нюрнбергский трибунал, отправивший гитлеровского дипломата Риббентропа на виселицу. На путинских террористов тоже должна быть управа).

14
317
 
 20.12.2016
  3597
 война (2700), Путин (20528)

"Парламент ухвалив рішення (про передачу Януковичу Межигір'я ), я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити"
В. Ющенко, третій президент України.
(Дивні справи - Тимошенко збиралася жити разом з Януковичем? У шлюбі, чи як сусідка? Може у Віктора Андрійовича щось з логікою?)

7
18
 
 24.12.2016
  708
 Ющенко (12247)

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества"
В. Грицак, глава СБУ.
(Теперь Путин может обвинить тех, на кого захочет напасть?)

4
04
 
 25.12.2016
  218
 Путин (20528)
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