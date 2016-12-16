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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124873

"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! С праздником! С Днем энергетика!"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)

3
25
 
 22.12.2016
  187
 Гройсман (31)

 ТОП недели

"Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные"
В. Путин, президент РФ
(Этой реинкарнации Гитлера пора уже подыскать для себя бункер)

28
230
 
 16.12.2016
  4002
 Путин (20510)

"Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история"
Д. Песков, пресс-секретарь президента РФ.
(Г. Киссинджер назвал Путина героем романа Достоевского... Наверное, имел ввиду "Идиот")

22
123
 
 19.12.2016
  2968
 идиотизм (84), Путин (20510)

«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет».
Д. Медведев, премьер-министр РФ.
(Мистер Трамп, видите какая польза России от санкций? Нельзя их отменять ни в коем случае!)

21
122
 
 18.12.2016
  3599
 санкции (5715)

«На днях Иванющенко получил решение Апелляционного суда Киева по иску против меня о том, что он не причастен к подвозу "титушек" и не являлся "смотрящим" Януковича. Возможно, вообще такого человека не было в преступной корпорации донецкого клана, а был просто церковный меценат и добропорядочный медиатор, который помогал людям разрешать конфликты на почве личной ненависти. Не удивляйтесь, если скоро увидите Иванющенко в VIP-ложе на стадионе в Киеве».
С. Лещенко, нардеп от БПП.
(Да за определённую мзду наш самый справедливый в мире суд канонизирует любого).

15
116
 
 17.12.2016
  3594
 суд (19743)

«Настойка "Боярышник" она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались...»
В. Матвиенко, глава Совфеда РФ.
(Нельзя не верить специалистке, у которой прозвище «Валька-стакан»)

14
014
 
 21.12.2016
  1174
 алкоголь (1352), Россия (64320)

"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и Украине. Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Закон и права человека должны соблюдаться!"
П. Климкин, министр иностранных дел Украины
(Закон соблюдал Нюрнбергский трибунал, отправивший гитлеровского дипломата Риббентропа на виселицу. На путинских террористов тоже должна быть управа).

10
313
 
 20.12.2016
  2263
 война (2692), Путин (20510)

"Вам, людям, которые дарят нам тепло и свет, я желаю мира и добра в жизни и новых профессиональных достижений! С праздником! С Днем энергетика!"
В. Гройсман, премьер-министр Украины.
(Схема проста: энергетики ДАРЯТ Гройсману, Ахметову и Фирташу тепло и свет, а они продают их населению по космическим ценам)

3
25
 
 22.12.2016
  187
 Гройсман (1880)
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