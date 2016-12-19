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Трагедия в Княжичах

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Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 124475

«На днях Иванющенко получил решение Апелляционного суда Киева по иску против меня о том, что он не причастен к подвозу "титушек" и не являлся "смотрящим" Януковича. Возможно, вообще такого человека не было в преступной корпорации донецкого клана, а был просто церковный меценат и добропорядочный медиатор, который помогал людям разрешать конфликты на почве личной ненависти. Не удивляйтесь, если скоро увидите Иванющенко в VIP-ложе на стадионе в Киеве».
С. Лещенко, нардеп от БПП.
(Да за определённую мзду наш самый справедливый в мире суд канонизирует любого).

15
116
 
 17.12.2016
  3460
 суд (5)

 ТОП недели

В знак протеста против уничтожения путинскими войсками трехмиллионного города Алеппо, в Париже погасили огни на Эйфелевой башне.
Наверняка Путина это впечатлит.
Только не понятно - где будут гасить огоньки, когда путинские варвары разбомбят Париж?

82
688
 
 О.Грин
16.12.2016
  6437
 война (2691), Путин (20508)

Детский сад, младшая группа:
- Представляешь, Машенька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители ему заплатили!
- Офигеть - и тут коррупция!

80
282
 
 О.Грин
20.12.2016
  5878
 коррупция (6503)

Виталий Чуркин просто обязан посетить выставку "Русские глазами сирийцев"...

78
482
 
 О.Грин
20.12.2016
  3891
 война (2691), Россия (64308)

ПАРАДОКС.

Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.

76
682
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  3115
 Россия (64308)

Почему «ПриватБанк» можно национализировать без закона о национализации, а имущество Януковича конфисковать нельзя без закона о спецконфискации?

74
882
 
 Евгений Цуканов
20.12.2016
  3012
 Янукович (32005), Приватбанк (92)

- Интересно, а где была охрана российского посла во время покушения?
- Они прятались за женщинами и детьми.

71
576
 
 Антип61
20.12.2016
  3753
 убийство (4497)

-У меня дедушка героический был. ДнепроГЭС строил. Беломор канал рыл. Целину подымал. Жаль, БАМ не успел.
-Помер?
-Нет, срок закончился...

69
675
 
 Сергей76
16.12.2016
  3609
 СССР (663)

Главарь т.н. днр Захарченко заявил, что когда захватит Киев и Лондон, то первым делом освободит дурдома, где томятся его братья по разуму...

67
269
 
 О.Грин
17.12.2016
  4458
 Донбасс (11508)

- Почему такое дорогое отопление?!
- Потому, что многие чиновники нагрели на этом руки...

67
572
 
 О.Грин
20.12.2016
  6169
 тарифы (1358)

"Русский мир" пришел в Пальмиру -
Ни Пальмиры нет, ни мира...

65
469
 
 О.Грин
16.12.2016
  5216
 война (2691)

Не надо паники!
Просто НАШИ деньги сменили владельца, ничего страшного не произошло...

62
668
 
 О.Грин
20.12.2016
  6493
 Приватбанк (92)

Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.

57
259
 
 Старый зольдат
21.12.2016
  2821
 Ахметов (1923)

- Почему русскую душу называют загадочной?
- Где появляется - там все после нее загажено​!

54
559
 
 Сергей76
18.12.2016
  3093
 Россия (64308)

ЕС:
- Украина, чем вам помочь?
Украина:
- А вы можете изготовить саркофаг для захоронения ядерных отходов, размером с частный дом?
- Конечно, сделаем.
- А саркофаг, размером с огромный дом, для Чернобыльской АЭС?
- Конечно сделаем, мы всё можем.
- А саркофаг, размером с ЛуганДон?
- Или, может, сразу размером с Россию?

54
559
 
 Разноязычный Украинец
16.12.2016
  4264
 Европа (936), Россия (64308)

Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни Привата…
Один сплошной "Рошен"...

53
1467
 
 О.Грин
19.12.2016
  3707
 реформы (2312)
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