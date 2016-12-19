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"Начало рассмотрения в московском суде вопроса о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом - это очередной маразм тирании, которая переживает социально-экономический и интеллектуальный кризис"
(А ещё пусть октябрьский переворот 1917го года рассмотрят и незаконное свержение Юлия Цезаря).
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ПАРАДОКС.
Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.
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Сегодня оплатил коммуналку, телефон, электроэнергию, воду горячую и холодную, водоотвод и отопление. С изумлением обратил внимание на то, что почти 90% моих денег ушло на счета фирм Рената Леонидовича Ахметова. Совпадение? Впрочем ему коммуналка на туманном Альбионе тоже не дёшево обходится.
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ЕС:
- Украина, чем вам помочь?
Украина:
- А вы можете изготовить саркофаг для захоронения ядерных отходов, размером с частный дом?
- Конечно, сделаем.
- А саркофаг, размером с огромный дом, для Чернобыльской АЭС?
- Конечно сделаем, мы всё можем.
- А саркофаг, размером с ЛуганДон?
- Или, может, сразу размером с Россию?
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