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"Наши коллеги занимаются, в том числе, пропавшими без вести, погибшими. Пытаются выяснить обстоятельства гибели российских военнослужащих, которые то ли уволились из армии, то ли еще нет...
Вдруг, неожиданно оказалось, что довольно много военнослужащих погибло на учениях в Ростовской области. Мы добиваемся от российских властей полноценной информации, но мы ее не получаем"
(Ростовская область – аномальное место: там российские десантники постоянно «заблуждаются на учениях» и вдруг оказываются «грузом 200» под Алеппо, Пальмирой или Донецком)
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ТОП недели
"Я очень рассчитываю на то, что сирийской армии после, безусловно, успешных боевых действий в Алеппо удастся закрепиться, а мирные граждане смогут перейти к нормальной жизни. Уже несколько тысяч человек вернулись в свои дома, даже полуразрушенные"
(Этой реинкарнации Гитлера пора уже подыскать для себя бункер)
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"Начало рассмотрения в московском суде вопроса о признании событий в Украине в 2014 году государственным переворотом - это очередной маразм тирании, которая переживает социально-экономический и интеллектуальный кризис"
(А ещё пусть октябрьский переворот 1917го года рассмотрят и незаконное свержение Юлия Цезаря).
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"Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает философию русскую, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история"
(Г. Киссинджер назвал Путина героем романа Достоевского... Наверное, имел ввиду "Идиот")
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«На моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет».
(Мистер Трамп, видите какая польза России от санкций? Нельзя их отменять ни в коем случае!)
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«На днях Иванющенко получил решение Апелляционного суда Киева по иску против меня о том, что он не причастен к подвозу "титушек" и не являлся "смотрящим" Януковича. Возможно, вообще такого человека не было в преступной корпорации донецкого клана, а был просто церковный меценат и добропорядочный медиатор, который помогал людям разрешать конфликты на почве личной ненависти. Не удивляйтесь, если скоро увидите Иванющенко в VIP-ложе на стадионе в Киеве».
(Да за определённую мзду наш самый справедливый в мире суд канонизирует любого).
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"Россия несет ответственность за чудовищные нарушения прав человека и убийство тысяч невинных людей в Сирии и Украине. Это, однако, не является оправданием для убийства посла одного суверенного государства в другом. Закон и права человека должны соблюдаться!"
(Закон соблюдал Нюрнбергский трибунал, отправивший гитлеровского дипломата Риббентропа на виселицу. На путинских террористов тоже должна быть управа).
1998