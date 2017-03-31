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О вреде алкоголя

О вреде алкоголя

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"Кашлянул
человек")))))) У нас на флоте боцман был, Аркадич, так он через слово
кашлял. Я думал он матершинник, а он оказывается просто простужен был..

Спасибо Захаровой, объяснила)
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А у нас в дивизии одному капитану (Герою Афгана) дали 99 выговоров. А умер он от насморка...
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