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"Перестаньте черти клясться на крови
- не везет мне в смерти - повезет в "дурні"!"
(Савченко - образец для неподражания)
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