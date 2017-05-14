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Все про:ГУЛАГ (15) ОУН (143) Порошенко (12894) смерть (4898)

 Умер один из руководителей Норильского восстания в ГУЛАГе Евгений Грицяк. ФОТО

Умер один из руководителей Норильского восстания в ГУЛАГе в 1953 году украинец Евгений Грицяк.

Об этом в Твиттере сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Умер один из руководителей Норильского восстания в ГУЛАГе Евгений Грицяк 01

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"Сегодня скончался Евгений Грицяк - один из бесстрашных лидеров политических заключенных, восставших против режима ГУЛАГа. С глубокой скорбью воспринимаем это известие, но и с глубокой благодарностью сохраним его пример как несокрушимость духа и волю к борьбе за свободу", - написал Порошенко.

Как член ОУН Грицяк в 1949 году был арестован и приговорен к 25-летнему заключению. В 1953 году украинец Грицяк стал одним из лидеров восстания политических заключенных Норильского лагеря, которое длилось с 26 мая по 4 августа 1953 года. Это было первое и самое массовое восстание заключенных после смерти Сталина.

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