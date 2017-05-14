 Умер один из руководителей Норильского восстания в ГУЛАГе Евгений Грицяк. ФОТО

Как член ОУН Грицяк в 1949 году был арестован и

приговорен к 25-летнему заключению.

В 1953 году украинец Грицяк стал одним из лидеров восстания политических заключенных Норильского лагеря, которое длилось с 26 мая по 4 августа 1953 года.