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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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Все про:авто (4316) Госпогранслужба (2691) Интерпол (382) Одесская область (1500) розыск (594)

 Два транспортных средства, угнанные в странах ЕС, выявлены при погранконтроле на Одесчине. ФОТО

Два похищенных в странах ЕС транспортных средства выявили вчера в пункте пропуска "Кучурган-авто" на Одесщине пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Так, во время мероприятий пограничного контроля относительно мотоцикла "Сузуки", который прибыл на въезд, состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Выяснилось, что гражданин Молдовы направлялся в Украину на мотоцикле, угнанном в Литве.

Два транспортных средства, угнанные в странах ЕС, выявлены при погранконтроле на Одесчине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль, с 6,5 тыс. пачек сигарет в тайниках, задержан на границе в Венгрией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

А вечером в этом же пункте пропуска пограничники задержали автомобиль "БМВ". На машину, на которой ехал наш соотечественник домой, также сработала база данных Интерпола. Иномарка значилась в базе как похищена в Италии.

Два транспортных средства, угнанные в странах ЕС, выявлены при погранконтроле на Одесчине 02

О выявленных транспортных средства проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Они переданы сотрудникам Нацполиции.

Смотрите: На границе с Молдовой задержали похищенный в Италии "Ягуар", - Госпогранслужба. ВИДЕО
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От так и покупай там авто .....
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В Италии никто и не покупает-все кто знает ,берут в Германии и Бельгии,
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А якби перевірили всі машини великих і малих начальників в прокуратурі, поліції, митниці, судах, кабміні, адмністраціі президента хоча б в Києві, то стадіон "Олімпійський" довелося б перекваліфікувати в штрафмайданчик і то, навряд чи місце би вистачило.
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офигеть, я с ходу могу назвать, не эти велосипеды, а сдесяток машин премиум-класса на которых катаются......

и еще пару складов, недалеко от моего дома, складов с контробандой.
меннты этого не "видят"
Одесса
мдя.........
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Купил бу свежепригнанную за копейки, так и катайся на ней по Украине, нехер шастать по европам))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва транспортных средства, угнанные в странах ЕС, выявлены при погранконтроле на Одесчине. ФОТО
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