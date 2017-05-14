 Два транспортных средства, угнанные в странах ЕС, выявлены при погранконтроле на Одесчине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Так, во время мероприятий пограничного контроля относительно мотоцикла "Сузуки", который прибыл на въезд, состоялось срабатывания базы данных Интерпола. Выяснилось, что гражданин Молдовы направлялся в Украину на мотоцикле, угнанном в Литве.
А вечером в этом же пункте пропуска пограничники задержали автомобиль "БМВ". На машину, на которой ехал наш соотечественник домой, также сработала база данных Интерпола. Иномарка значилась в базе как похищена в Италии.
О выявленных транспортных средства проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Они переданы сотрудникам Нацполиции.
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и еще пару складов, недалеко от моего дома, складов с контробандой.
меннты этого не "видят"
Одесса
мдя.........
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