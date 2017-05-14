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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Ротные тактические учения с боевой стрельбой провели для резервистов первой очереди 61-ой отдельной мотопехотной бригады на одном из полигонов Черниговщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В составе штатных подразделений резервисты вместе с кадровыми военными отработали вопросы поражения противника в ходе различных видов боя, при условии резкого изменения обстановки, применения условным противником радиопомех и выполнения огневых задач в условиях максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине 01
Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине 02

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Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине 03
Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине 04
Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине 05

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Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине 06

Несмотря на сложные погодные условия, учения проходили днем ​​и ночью.

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Совет форумчанПравила форума
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Внимание на форуме есть тема для сексотов. Стучат по полной. Доходит до абсурда сексоты стучат друг на друга)))
http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments

Забанили мой акаунт за выскзывания против ВОны воровки и против Поросяты вора. Стрелок и Рыг с Вами систематически стучат. Кстати кто не знает , сам не давно случайно узнал тут на форуме оказываеца есть целая тема для стукачей. туда все местные сексоты жалобы строчат на всех кто им не угоден. Тот ещё зверинец, аля кацапнутые в 37, доносы строчат только в путь.

Тема где все местные стукачи собираюца.
http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments

Стукач Стрелок сегодня там уже настрочил донос.
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Ти вже задрав. В спам. До речі, вивчи своє нарєчіє, а потім намагайся щось накарябати тут.
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Чегой-то мне сдаётся, что когда админ и модер поужинают, то кое-кто улетит в бан (как минимум), а может и в деактив за то, что Совет форумчан, который ими создан, обозвал темой для стукачей.
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стукачи сексоты)) Так правильней. Причём эти форумчане там как в зверинце друг на друга стучат тоже только в путь) такой вот совет.. аля НКВД 37 год.
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Сейчас ВанаЗрадапутенцы подтянутся и найдут ЗРАДУ!!!
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СТукач Путенбох регулярно стучит сексот шоколадный опять настучал. Пруф
http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments
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Давно пора!!! и побольше, и почаще. Форму, сухпаек и некоторое стрелковое готов взять свое!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж
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