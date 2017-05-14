 Учения резервистов с боевыми стрельбами прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В составе штатных подразделений резервисты вместе с кадровыми военными отработали вопросы поражения противника в ходе различных видов боя, при условии резкого изменения обстановки, применения условным противником радиопомех и выполнения огневых задач в условиях максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.
Несмотря на сложные погодные условия, учения проходили днем и ночью.
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Забанили мой акаунт за выскзывания против ВОны воровки и против Поросяты вора. Стрелок и Рыг с Вами систематически стучат. Кстати кто не знает , сам не давно случайно узнал тут на форуме оказываеца есть целая тема для стукачей. туда все местные сексоты жалобы строчат на всех кто им не угоден. Тот ещё зверинец, аля кацапнутые в 37, доносы строчат только в путь.
Тема где все местные стукачи собираюца.
http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments
Стукач Стрелок сегодня там уже настрочил донос.
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http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments
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