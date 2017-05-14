 Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии он опубликовал на Facebook.
"Вот так уже уставшие, но довольные, наши ребята высматривали результаты голосования финала Евровидения", - пишет он. "Вот кто настоящие Герои и этой ночи, и нашей жизни. И те, кто сейчас в окопах", - подчеркнул волонтер.
Напомним, финал Евровидения-2017 состоялся в Киеве 13 мая. Победителем конкурса стал представитель Португалии Salvador Sobral.
(Фото со страницы Андрей Хоманчук)
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Спрошу ещё раз. С чем ты сравниваешь колличество, чтоб сделать вывод, что сейчас больше гибнет?
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Олег Хардин
А чего же их так много ,хреновый главком а может он просто предатель ?
14.05.2017 20:40
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Олег Хардин
нет,башкой слаб ты а то бы ты знал,что чем сильней и талантливей командир,тем меньше у него раненых и убитых - так было,есть и будет во ВСЕ времена !
14.05.2017 20:43
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не лгбт случайно ?
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перестань сюда ходить, задрала комплексами
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Сподіваюся, усім поставлять протези і вони зможуть ходити.
Тримайтеся.
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Це не його війна, це його бізнес на крові....
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Воинам - Слава !!!
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Тема где все местные стукачи собираюца.
http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments
Стукач Стрелок сегодня там уже настрочил донос.
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кстати , сегодня общался с другом по скайпу , говорит что видел на каком то форуме англоязычном переписку двух челов , один у другого спрашивал что за военные инвалиды на евровидении , так второй ему отвечает что росия напала на Украину , война мол ,так спрашивающий в ахуе был и закидал вопросами что и почему ......
Суть темы в том , что и благодаря Евровидению , больше людей на Земле узнали (узнают ) про Украину....
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