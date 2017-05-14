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 Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения. ФОТОрепортаж

Бывший участник Антитеррористической операции (АТО) Андрей Хоманчук купил билеты на финал международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве для бойцов АТО, получивших тяжелые ранения. Другие волонтеры помогли ему в организации перевозки солдат и их сопровождении во время шоу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии он опубликовал на Facebook.

"Вот так уже уставшие, но довольные, наши ребята высматривали результаты голосования финала Евровидения", - пишет он. "Вот кто настоящие Герои и этой ночи, и нашей жизни. И те, кто сейчас в окопах", - подчеркнул волонтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о хулиганском инциденте на Евровидении: "Очень плохо, что человек так самовыражается"

Напомним, финал Евровидения-2017 состоялся в Киеве 13 мая. Победителем конкурса стал представитель Португалии Salvador Sobral.


Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 01Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 02Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 03Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 04Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 05Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 06Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 07Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения 08

(Фото со страницы Андрей Хоманчук)
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а представить что участников АТО-инвалидов большем чем два тебе тяжело? печень на мозг давит?
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А чего же их так много ,хреновый главком а может он просто предатель ?
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ты дебил? ты количество раненых связываешь с тем хороший порошенко или плохой? ты совсем башкой ослаб?
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нет,башкой слаб ты а то бы ты знал,что чем сильней и талантливей командир,тем меньше у него раненых и убитых - так было,есть и будет во ВСЕ времена !
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ага. а порох лично командует подразделением на передовой? слушай хватит нести херь. признайся - сморозил глупость. заткнись и сиди тихо
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Ты реально дурак,оно лично командует всеми вооружёнными силами и лично отвечает за ВСЁ .
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отвечает. но не перед тобой собака. все. заткнись
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Скажи уродам, которые тебя воспитали, а именно своим родителям, что человеконенавистничество граничащее с безумием, это не есть хорошо. Хотя для кацапов это норма жизни. Одень намордник, вата и не гавкай.
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и сам себе лайк с другого аккаунта тыц.. ой хардин. смотри админ тебя диактивирует
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Лаишь ? Ну я же сказал,что собака тебя высрала,вот ты и лаишь - всё логично...
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А чего ты решил, что количество раненых и убитых сейчас - это больше, а не меньше?
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Странный ответ на простой вопрос.

Спрошу ещё раз. С чем ты сравниваешь колличество, чтоб сделать вывод, что сейчас больше гибнет?
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Повторяю,ты уже сегодня не пей , я написал,что количество погибших и раненых зависит от командира а всё остальное тебе на ушко белка нашептала...
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А мож то у тебя белка забывает то, что ты пишешь двумя постами выше?

Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения - Цензор.НЕТ 3685 Олег Хардин
А чего же их так много ,хреновый главком а может он просто предатель ? Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения - Цензор.НЕТ 5193

14.05.2017 20:40
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Раненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения - Цензор.НЕТ 3685 Олег Хардин
нет,башкой слаб ты а то бы ты знал,что чем сильней и талантливей командир,тем меньше у него раненых и убитых - так было,есть и будет во ВСЕ времена !
14.05.2017 20:43
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При чём здесь хороший-плохой,порошенко преступник и каждый раненый и убитый на его совести а он ещё и глумится или напомнить,как он безногим футбольные мячи дарил ...
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хардин ну не смешно... хватит заниматься рукоблудием
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куда спрыгнуть? Хардин ну тебя по стилистике видно и по лайкам взаимным. ты же тупой. хоть иногда тактику меняй
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Не надо оправдываться, всё с тобой понятно,кто против барыги и его шестёрок,тот Хардин-всё понятно.
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А ты знаешь, где оправдываются, пордхуйловник? Подумай, если мозг есть!
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ага напомни. а еще напомни как они эти мячом здорово в футбол играли после того как государство им новейшие протезы поставило в германии
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Да у тебя его вообще нет и никакой протез не спасет! Блаженный!
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а лайкнул тебя хардин. ну глянь ты - никакой интриги
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А может на совести хуйла! Ты совсем с катушек съехал? Ну это и не удивительно! Переливай из пустого в порожнее и не лезь советовать
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Даа,он их отправил капитально ,а сынка в Лондон !!!
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обратись пусть он тебя усыновит. и тебя отправит. хардин идина. тебя слишком дохера сегодня. оборзину хряпнул?
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Это была другая группа ветеранов. Врожденное жлобство мешает представить что организованных групп может быть больше чем одна?
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А шо это за люди в пестрых костюмах на фотках с нашими бойцами ?
не лгбт случайно ?
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Чтобы не волноваться, надо было самой поехать помочь.
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ты, кацапка, дико комплексуешь
перестань сюда ходить, задрала комплексами
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Скільки хлопців на візках ...
Сподіваюся, усім поставлять протези і вони зможуть ходити.
Тримайтеся.
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Самий бааааггггатий ПРез Европы навіть не почухався???
Це не його війна, це його бізнес на крові....
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бакс ты все проспал. глянь выше на 4 поста и успокойся. завтра на работу тебе.. к станку
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да? не то чтобы забыл. я даже не знал.... тогда тебе скидка.
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Росия вкладывает миллиарда в пропаганду на западе. Украина потратила на Евровидение 30 миллионов баксов, не такая уж большая цена для контрпропаганды. Тысячи туристов увидели Киев, узнали нашу страну, по приезду домой раскажут о нашей стране знакомым. Это к вопросу зачем во время войны проводить Евровидение.
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Тут только вспоминаются слова одного резидента.Победил бы и без волонтеров.
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волонтер Андрей Хоманчук купил билеты на финал. А организаторам было, в падлу, организовать несколько десятков бесплатных билетов?
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покрасил лавочки - прошёл в депутаты района, купил билеты - прошёл в депутаты города...
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Вот тут и видно, что Евровидение нужно бьіло проводить, да и иностранцам показали последствия войньі.
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Забанили мой акаунт за выскзывания против ВОны воровки и против Поросяты вора. Стрелок и Рыг с Вами систематически стучат. Кстати кто не знает , сам не давно случайно узнал тут на форуме оказываеца есть целая тема для стукачей. туда все местные сексоты жалобы строчат на всех кто им не угоден. Тот ещё зверинец, аля кацапнутые в 37, доносы строчат только в путь.

Тема где все местные стукачи собираюца.
http://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru/sortby/tree/order/desc/page/564#comments

Стукач Стрелок сегодня там уже настрочил донос.
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Что, прям на вас настрочили? А можете пальчиком указать, где именно этот донос?
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ты с дубу рухнул вата. найди мое последнее сообщение на СФ.
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Дай Бог здоровья Героям !
кстати , сегодня общался с другом по скайпу , говорит что видел на каком то форуме англоязычном переписку двух челов , один у другого спрашивал что за военные инвалиды на евровидении , так второй ему отвечает что росия напала на Украину , война мол ,так спрашивающий в ахуе был и закидал вопросами что и почему ......
Суть темы в том , что и благодаря Евровидению , больше людей на Земле узнали (узнают ) про Украину....
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Так кто из них жопу показал!?
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Военный конфликт и песня жить и строить помогает гармонично
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Цензор.НЕТФотоОбществоРаненые бойцы АТО благодаря волонтерам посетили финал Евровидения. ФОТОрепортаж
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