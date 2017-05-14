 Трагедия в Авдеевке: Опубликованы фото трех женщин, погибших он взрыва 122-мм артснаряда боевиков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.
"Это те три простые мирные украинские женщины, которые погибли вчера в Авдеевке от взрыва 122-мм артиллерийского снаряда выпущенного российско-террористическими орками с временно оккупированной ими территории Украины на Донбассе", - написал он.
Шевченко добавил, что государство, в частности, Национальная полиция Донетчины, возглавляемая Вячеславом Аброськиным, и ВЦА обязательно позаботятся об их детях-сиротах.
Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.
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