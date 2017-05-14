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 Трагедия в Авдеевке: Опубликованы фото трех женщин, погибших он взрыва 122-мм артснаряда боевиков. ФОТО

Три женщины в Авдеевке погибли в результате взрыва 122-мм артиллерийского снаряда, выпущенного с оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Это те три простые мирные украинские женщины, которые погибли вчера в Авдеевке от взрыва 122-мм артиллерийского снаряда выпущенного российско-террористическими орками с временно оккупированной ими территории Украины на Донбассе", - написал он.
Трагедия в Авдеевке: Опубликованы фото трех женщин, погибших он взрыва 122-мм артснаряда боевиков 01
Шевченко добавил, что государство, в частности, Национальная полиция Донетчины, возглавляемая Вячеславом Аброськиным, и ВЦА обязательно позаботятся об их детях-сиротах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке продолжаются минометные обстрелы по промзоне, - Жебривский

Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.


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Есть фото где они на референдум о признании ЛДНР ходили голосовать?
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Может, ходили, а может и нет. А гибнут и те, кто ходили, и те, кто не ходили...
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Маргарет Тэтчер никогда не вела разговоров с террористами. И вошла в историю.Молодец. Айрон Мэйден )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия в Авдеевке: Опубликованы фото трех женщин, погибших он взрыва 122-мм артснаряда боевиков. ФОТО
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