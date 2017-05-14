"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - пишет министр.
"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка. ФОТОрепортаж
Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции песни Джамалы на Евровидении-2017.
Виталия Седюка, который показал ягодицы во время прямой трансляции выступления Джамалы на Евровидении отправили за решетку, передает Цензор.НЕТ. О его задержании сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.
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Олежка зна свою справу)))))
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Авакян, ты уже всех титушек поймал? А прикрывавших их беркутов всех уволил, мразь?
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А если бы с пластиковым ножом?
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Считаю что действия Седюка отличаются особым цинизмом и развратными действиями в общественном месте и именно так должны квалифицироваться.
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залатой гребишокк!
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Найкращий виступ на Євробаченні - 2017
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С телефона, что ли?
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Вот как бы на это отреагировал любимый кацапоидной ватой дедушка Сталин?
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Як в анекдоті.
Кажуть мужику в СІЗО, що відпустять його достроково, якщо проведе співбесіду з хуліганами і відіб'є в них бажання дебоширити.
Ну мужик каже: Ок.
Зібрав шантрапу і на дошці крейдою намалював два кола - маленьке і велике. Оце, каже, маленьке - це ваше очко до тюрми. А оце велике - після відсидки.
Результат 100% !
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https://glamurchik.tochka.net/198079-madonna-otomstila-ukrainskomu-zhurnalistu-za-gortenzii/
П.с. зацените какая у меня память ))))))))
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Я за права человека и верховенство закона. Но и цель оправдывает средства. Если хотите уважения, то придется немного и испачкаться. Вот если этотого морального урода сделают инвалидом за решеткой, то тругие дважды подумают - "А стоит ли так делать".
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Буквально...
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https://www.youtube.com/watch?v=-wrXd6DGx8c
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Хотя он и до этого успел ее не раз показать миру, седюк известный провокатор-журналист, прославился своими выходками, но это уже слишком, по большому счету виноват не он а организаторы, провокации могли быть гораздо похуже.
Вот его "подвиги"
гортензии мадонне которые она ненавидит
Седюк и Уилл Смит
Седюк (слева) на сцене Grammy
Седюк прижался к Брэдли Куперу на красной дорожке Гильдии киноактеров
Под юбкой у Америки Ферреры
Седюк был задержан охранниками Брэда Питта
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