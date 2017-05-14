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Все про:Аваков (2505) Джамала (149) Евровидение (701) журналистика (2403) задержание (5645) скандал (5019)

 "Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка. ФОТОрепортаж

Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции песни Джамалы на Евровидении-2017.

Виталия Седюка, который показал ягодицы во время прямой трансляции выступления Джамалы на Евровидении отправили за решетку, передает Цензор.НЕТ. О его задержании сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - пишет министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: за Украину проголосовали 9 стран - нашим участникам не дали более 7 баллов

Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал, - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка 01Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал, - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка 02

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Та СКОТИНЯКА довго не зможе сидиты и показувать ще комусь ДУПУ!!!)))
Олежка зна свою справу)))))
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Вижу шоу удалось. Показали Европе кузькину мать.
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О господи, какое невиданное преступление!
Авакян, ты уже всех титушек поймал? А прикрывавших их беркутов всех уволил, мразь?
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Ок.. отпускаем Сердюка.. К тебе на юбилей в ресторам.. Пусть перед твоей матерью жопой посветит. А так да - Авокян - падла
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а шо такова? рашкинскую зп отработал и норм. типа не ясно было, что рашкинцы провокацию делать будут, но как всегда тупо и бездарно. еще и флаг австралии прилепили типа они против укров)))
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Мышьяк борисович сказал мышьяк борисович сделает.Это ведь не беркут и не пан мартыненко с Яценюком.Может и замочить ,как Музычко ,а что?Свободу украинскому нудисту! Даже американцы его не трогают.Свободный человек свободной страны,под стать Femen.
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Очень странное место выбрал Седюк для своей провокации - Евровидение не его уровня -он всегда цеплял события и звезд мирового масштаба, Гремми,Оскар,Бред Пит,Кардашьян,Миранда Кер и т.д. Чем его заинтересовало евровидение...Измельчал масштаб или проплатили?..Вряд ли он посчитал Джамалу мировой звездой.
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Пан министр приветствует неформальные способы воздействия на заключенных?
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Мечтает о них
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Седюк, входя в камеру, обвел ее взглядом. Остатки здравого смысла ему прошептали: "Это конец и при чем не один. А ну-ка покажи им то, что отчебучил вчера".
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А как он оказался на сцене, господин министр внутренних дел?
А если бы с пластиковым ножом?
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Сволочь, этот Седюк. Вся страна переживает чтоб Евровиденье в это нелегкое время прошло как следует. А эта мразь плюет всему народу в лицо.
Считаю что действия Седюка отличаются особым цинизмом и развратными действиями в общественном месте и именно так должны квалифицироваться.
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Надо проверить вся ли страна переживает. Схожу к соседям проверю, если нет, вызову полицию.
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сирожа, а ты из воронежа, крысеныш, к каким ты там соседям собрался, лишенец?
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Представитель мужской части Femen обязательно сядет,это ведь не Беркут,убивавший людей,и не Онищенко с Мартыненко,ограбивших Украину на миллиарды.
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Не допустили Самойлову чтоб избежать провокаций, так рашистская сволочьнашла и подкупила Седюка, чтоб обо*рать Евровиденье!
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а получилось только этого дурачка-журналиста опозорить.
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А що по закону йому світить ....є юристи у нас....тільки хуліганство...і все....
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)+ сопротивление полицаям)))а это совсем другая история...могут и реальный срок нарисовать...при желании
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Неподчинение и сопротивление при исполнении . Пжлст , читайте не только заголовки , чтоб не задавать глупые вопросы !
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Хулиганство с отягощающими+сопротивление полиции. Аваков сказал, что до 5 лет лишения свободы. Эта тварь опозорила страну. Пусть его посадят на все 5 лет. Думаю, что его оголенный зад будет очень кстати на зоне.
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Да хоть попытку изнасиловать можно. Штаны-то он снял перед женщиной.
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а куда смотрел Аваков со своей гвардией-конечно в дупу вальцмана и прморгал
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крик о помощи, товарищ майор они обещали меня трах....ть в зад!! (реальный случай с беркутнёй в 90-х, типа сажают в автозак) майор его подталкивает, залазь быстрее, я первым буду!!
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отвратительная акустика
С телефона, что ли?
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А если сравнить вред для имиджа государства от порванного портрета Президента и демонстрации голой задницы на официальном мероприятии международного уровня ...
Вот как бы на это отреагировал любимый кацапоидной ватой дедушка Сталин?
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Седюку светит от штрафа до 5 лет. Думаю года на три он затянет! А пока пусть его урки в камере СИЗО трахают в зад по очереди!
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мне интересно кто за него сейчас залог внесет? ))) Оппоблок? ))))
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"Жопоблок" просто обязан сделать его "лиц...", пардон "жопой" своей организации...
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5 лет тюрьмы. Хорошее время подумать и прочистить мозги.
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Прямую кишку там ему на всю жизнь прочистят, может и до мозгов достанут.
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Я думаю, правильно буде дати йому ще один шанс показати дупу. Після відсидки 3-х років

Як в анекдоті.
Кажуть мужику в СІЗО, що відпустять його достроково, якщо проведе співбесіду з хуліганами і відіб'є в них бажання дебоширити.
Ну мужик каже: Ок.
Зібрав шантрапу і на дошці крейдою намалював два кола - маленьке і велике. Оце, каже, маленьке - це ваше очко до тюрми. А оце велике - після відсидки.
Результат 100% !
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Как Мадонна ответила седюку на его выходку
https://glamurchik.tochka.net/198079-madonna-otomstila-ukrainskomu-zhurnalistu-za-gortenzii/

П.с. зацените какая у меня память ))))))))
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У него самая самая самая красивая жопа, надеюсь в сизо ею воспользуются по назначению. Порадовал кацапов кацапской радостью они убогие в восторге, пущай хоть чему-то порадуются, у них и так последнее время радостей в жизни мизер.
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мрія п@дараса збулася! Популярність його жопи забезпечена!
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Безнаказанность порождает вседозволенность.
Я за права человека и верховенство закона. Но и цель оправдывает средства. Если хотите уважения, то придется немного и испачкаться. Вот если этотого морального урода сделают инвалидом за решеткой, то тругие дважды подумают - "А стоит ли так делать".
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Понимаю, что это не "по человечески", но чё-то жочется ему хребет сломать...
Буквально...
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И отправить его на больничку вместо СИЗО? Зачем лишать людей радости?
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Отлично ! ... Так держать ! ... Пятерочку лучше ! ... А там еще годика три за нарушение режима ... Чтобы хорошо все обдумал ! ...
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анальный шалунишка очень любит показывать попку, ребята в камере оценят, там таких любят раскрепощенных)))
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Кста, по виду он - педик педиком . Так что , самое место ему в тюрьме ))))
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этож надо , мусульманке куй показал и это видел весь мир, а джамала даже,как истовая мусульманка ничуть не испугалась, наверное привычная
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А чего эту мразь охрана случайно не уронила через три пролета лестницы? Ота сракка, говорят, сопротивлялась. Трудно удержать на узких лестничных пролетах.
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Хватит пердеть и ерничать по этому поводу. Блядь, была провокация, провокация подготовленная, а что вы хотели в противостоянии мордору? То, что Аваков, лузер - однозначно, то что УКРАИНУ ПЫТАЛИСЬ ПОДСТАВИТЬ - однозначно. Не важно, трахнут этого пидора в камере или нет, важно другое - кто ответит за позор, а это позор всех спецслужб
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ну какой позор? у этого педика было удостоверение журнашлюхи и его пустили в первый ряд, и он начал рекламировать свой анус, а так как это место общественное то его посодют, вот и все, а ставить охрану через каждые два метра не целесообразно т.к. это выступление артистов а не приезд @уйла в калининградскую область.
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Вы не поняли, что я хотел сказать. Идет 4 год войны с московией, наступает безвиз для Украины, проходит в Киеве Евровиденье, и вы думаете для мордора это не красная тряпка? Да это просто отдельное заседание для лошадей, чукчей и любителей мальчиков, с целью выработки программы дескридитации Украины (круто нарисовал) Это же понятно. Чем вы больше о себе заявляете (а ведь по словам Хула Украины нет) тем больше они говна в рот набирают. Противодействие - это рюкзаки продавать
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...когда нечего показать в переднице, показывают задницу...
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Петушок не петушок,но чучело не учло ещё одного,нельзя так себя вести перед мусульманкой,за это можно отгрести и не только от полиции...
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Порада міністра цілком доречна. А ще здається мені, що колись і самому Авакову вона у пригоді стане...
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Радует то, что Украина пролетела с этим гей-виденьем и следущее будет не у нас. Хватит разным пидерам свои жопы рекламировать, у нас и своих пидеров навалом.
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Опять пан Аваков обосрался со своей тушко-ментовской гвардией, это задница была адресована им!
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Так у него и фамилия сидалищная - в простонародии - ,-опа.
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А говорили что Россия не участвует на Евровидении...
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Комментарий министра МВД сильно удивил. Насилие в СИЗО представляется как что-то общеизвестное и принятое, являющееся частью внесудебного наказания. Идея что это ненормально и что государство должно обеспечить безопасность подозреваемых в голову не приходит.
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после того что он сделал его жопа будет в полной сохранности)) то есть круглая)))
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народ, подкиньте дизлайков
https://www.youtube.com/watch?v=-wrXd6DGx8c
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По роже его говенной видно, что он готов отработать задним местом. Обязательно нужно ему дать такую возможность.
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Теперь у седюка самая знаменитая жопа в мире...
Хотя он и до этого успел ее не раз показать миру, седюк известный провокатор-журналист, прославился своими выходками, но это уже слишком, по большому счету виноват не он а организаторы, провокации могли быть гораздо похуже.
Вот его "подвиги"
гортензии мадонне которые она ненавидит
"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 2611

Седюк и Уилл Смит

"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 6514

Седюк (слева) на сцене Grammy
"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 4277

Седюк прижался к Брэдли Куперу на красной дорожке Гильдии киноактеров

"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 6977

Под юбкой у Америки Ферреры

"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 5768

Седюк был задержан охранниками Брэда Питта

"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 1250
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Седюк во время исправительных работ в майке с изображением своих бывших жертв

"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 3845
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если знали кто оно такое, то почему он вообще оказался в зале??????????? а про Мадонну и гортензии "1+1" показывал. Не их ли это журнашлюха?
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"порошенко мудак, ДОнбасс рулит" - Кива
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании провокатора Седюка. ФОТОрепортаж
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