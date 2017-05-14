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 "Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка. ФОТОрепортаж

Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции песни Джамалы на Евровидении-2017.

Журналиста Виталия Седюка, который показал ягодицы во время прямой трансляции выступления Джамалы на Евровидении отправили за решетку, передает Цензор.НЕТ. О его задержании сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - пишет министр.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Евровидение-2017: за Украину проголосовали 9 стран - нашим участникам не дали более 7 баллов

Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал, - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка 01Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал, - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка 02

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За цим крєндєлєм треб суворий фінансовий нагляд. Він міг таке відчебучити за чималу суму у рублях. За рік роботи журналістом стільки не заробиш. Тож він і зробив свій вибір. Як він туди видерсь? Де була охорона? Може цей півень поліз на червону доріжку з дозволу організаторів Євробачення? А, якщо він був би озброєний? Ще з якимись дебільними намірами? Здаєтьсья "журналіст" не єдиний, хто на цьому підробивсь. Ця акція відверто спрямована проти України напередодні безвізу. Щоб до українців європейці ставились з підозрою, як до неадекватних.
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ну все высказались в адрес этого долбодятла, посмеялись, пожелали... надо полагать он получит с полна,
но вот остался не раскрытым вопрос, а как так могло произойти ..., а если бы не с голой ...опой, а с ножом, кулаком ... ? Там что при организации возможные провокации от наших друзей не предусматривали?
Как это допустила охрана и какая ответственность организаторов? Почему 4ый год войны, а умнее не становимся?
Такая организация конкурса - это просто ПОЗОР для Державы!
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Я удивляюсь почему молчат в Австралии. У них же точно есть статья за надругательство над государственным флагом. Пусть за этим фактом возбудят уголовное производство и составят обвинительный акт, материалы направят в Украину. Наши правоохранительные органы обязаны приобщить их к нашему уголовному производству, если конечно это случится, и по решению суда влупить этому долбоебу по полной.
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а там не было надругательства--он флагом задницу не подтирал, просто он у него на плечах висел...кстати австралийцы открестились и сразу извинились, хотя и не виноваты
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евровидение во время войны с российским агрессором это как пир во время чумы, позорное и мерзкое явление.
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Можно до посинения спорить, криминап или нет выходка этого дешевого пидора. Мое мнение - козла, который показывал бы жопу мне, или моим близким, я бы пи"дил, чем под руку попалось. Не факт что не забил бы. Называйте меня нетолерантным, мне Европа по барабану.
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Та да , представь такое например во время венчания ... А ведь могут и отпустить . Посмотрим .
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Звичайний ексгібіціоніст, до психлікарні йому треба. Питання тільки, як він за лаштунки потрапив, попри юрбу усіляких "орлів", приватних та рюкзаковцьких?
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ну тут явно должна быть "рука кремля", потому что она у нас везде))
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Почему рука ? Это жопа кремля потому что она у них везде.
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в камере задница будет не объектом показа, а объектом всеобщего пользования....
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Поражает число скудоумных недалеких "комментаторов", накинувшихся на брошенный хитрожопым аваковым кусок гнилого ливера, как свора гиен. Именно аваков должен быть покрыт позором как бездарно проваливший свою задачу по недопущению чего-либо подобного или даже хуже. На самом деле надо сказать спасибо голожопому дурачку-именно он показал миру лицо авакова, неспособного противостоять даже таким невинным на первый взгляд глупостям. Позволили подобное - позволят и что угодно, любую провокацию или теракт на глазах всего мира в прямом эфире, кто-то возразит? Это реально позор, но позор не убогому дурачку, по которому психушка плачет, а - всей кумовской и блядской системе политической коррупции и договорняков в украинской власти, держащей откровенный смрадный мусор на высочайших постах. Этот случай все отлично показал. И не стоит авакову про жопу в камере особо смаковать, всяко может обернуться.
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с другой стороны как было этого избежать?окружить сцену двойным оцеплением?
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Це звичайна річ. Сцена завжди має бути під пильною охороною. Як видимою, так і не видимою. Цей Седюк має все докладно росказати слідчим: хто йому допомогав, намовляв, шантажував, оплачував цю акцію
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Авакова тре критикувати і за реформу поліції, і за кадровий ідіотизм. Але у даному конкретному випадку критика не по темі. Наскільки я знаю, в залі Євробачення поліції не було, була приватна охорона. і це їх ляп.

А поліція ззовні по периметру стояла. У них не було підстав не пропускати цього ідіота, бо в нього очевидно було і посвідчення журналіста, і бейдж акредитації.
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В мережі подейкують що Седюк виступив краще від O.Torval'd
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чета когда титушки бьют людей Собаков так не выступает
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Если этого "талантливого" поца не посадят на пять годков, то не дадут ему самореализоваться в среде, на которую была рассчитана его "рекламная акция". Нас обвинять в ущемлении талантов! Оно нам нада.
Если это была провокация, то тоже нужно ее поддержать и посадить на пять лет - настойчивость должна вознаграждаться требуемым результатом. Провоцировал приключения на свою #опу - пожалуйста, пять лет приключений.
Ну а если это был протест, то тут сам Бог велел присесть по максимуму - дополнительное очко в личном деле после отсидки поспособствует политической карьере борца с системой.
Так что у Высокого Суда выбора нет - тут пятерка, как не крути.
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Сегодня на всех ток-шоу россТВ обсуждение финала Евровидения. Россияне так радуются голой жопе , как-будто они увидели родное лицо.

"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка - Цензор.НЕТ 9676
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они просто увидели что чем ближе к ним европа тем быстре им жопа
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.........а ведь так хотелось в европу уже жопа вот она но не пустили
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Хотел как Потап, но случайно трусы зацепил.

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Цікаво б почути реакцію каналу 1+1. Це ж їх колишній журналіст і це не перша його виходка. Коли він у них працював, то на його порушення журналістської етики начальство закривало очі, бо він робив типу сенсації...
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Министра МВД спокойно говорит об изнасилованиях в местах заключения... По-моему, это страшнее голой жопы. Тем более, что в нашей стране в сизо может оказаться любой, даже невинный.
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Передайте его сокамерникам британский флаг, для образца...
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та в зону АТО в Авдіїївку його на рік - най поспить в окопі і свій розовий пєрсік на сирій землі погріє зразу ж вилікує всі свої недоліки.
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Все свои провалы сабаков прикрывает или запоздалыми извинениями или грозными постами в ФБ, и не больше. Выходка придурка(а, может, и не совсем придурка) Седюка омерзительна, но не менее омерзительным есть нахождение на посту главы МВД ничтожества авакова.Боже, за что Украине столько испытаний?
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Чомусь пригадалася одна кацапська частушка ... "Мимо тещиного дома я без шуток не хожу - то ей х.. в окно засуну, то ей ж.. покажу.".... Козлорожі вони ж такі козлорожі...😕😕😕
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка. ФОТОрепортаж
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