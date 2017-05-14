 "Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка. ФОТОрепортаж

Журналиста Виталия Седюка, который показал ягодицы во время прямой трансляции выступления Джамалы на Евровидении отправили за решетку, передает Цензор.НЕТ . О его задержании сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - пишет министр.