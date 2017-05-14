"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 КПК Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - пишет министр.
"Показывать зад в тюремной камере я бы не советовал", - Аваков сообщил о задержании журналиста-провокатора Седюка. ФОТОрепортаж
Виталий Седюк оголил ягодицы на камеру во время трансляции песни Джамалы на Евровидении-2017.
Журналиста Виталия Седюка, который показал ягодицы во время прямой трансляции выступления Джамалы на Евровидении отправили за решетку, передает Цензор.НЕТ. О его задержании сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке.
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но вот остался не раскрытым вопрос, а как так могло произойти ..., а если бы не с голой ...опой, а с ножом, кулаком ... ? Там что при организации возможные провокации от наших друзей не предусматривали?
Как это допустила охрана и какая ответственность организаторов? Почему 4ый год войны, а умнее не становимся?
Такая организация конкурса - это просто ПОЗОР для Державы!
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А поліція ззовні по периметру стояла. У них не було підстав не пропускати цього ідіота, бо в нього очевидно було і посвідчення журналіста, і бейдж акредитації.
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Если это была провокация, то тоже нужно ее поддержать и посадить на пять лет - настойчивость должна вознаграждаться требуемым результатом. Провоцировал приключения на свою #опу - пожалуйста, пять лет приключений.
Ну а если это был протест, то тут сам Бог велел присесть по максимуму - дополнительное очко в личном деле после отсидки поспособствует политической карьере борца с системой.
Так что у Высокого Суда выбора нет - тут пятерка, как не крути.
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