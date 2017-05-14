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 На железнодорожной станции в Киеве поезд переехал мужчину. ФОТОрепортаж

На железнодорожной станции в Киеве поезд насмерть сбил мужчину. Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо".

"В Киеве в 07:25 утра на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, мужчину в возрасте 50-60 лет насмерть сбил пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье.

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В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

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