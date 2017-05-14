 На железнодорожной станции в Киеве поезд переехал мужчину. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо".
"В Киеве в 07:25 утра на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину", - сказано в сообщении.
Как отмечается, мужчину в возрасте 50-60 лет насмерть сбил пассажирский поезд сообщением Киев-Запорожье.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.
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