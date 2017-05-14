 Обстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит...", - написал он.
В свою очередь, первый вице-спикер Ирина Геращенко написала: "Авдеевка.... Вот эти две маленькие девочки, 6 и 7 лет, сестрички, у которых еще вчера была семья, они остались круглыми сиротами. Их маму и папу убили орки, а их скромный маленький домик разрушен. Дети чудом остались живы. Убийство родителей орки совершили из росийского оружия на глазах у детей, обстреливая мирные кварталы вечером..."
Отметим также, что пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей стрнице в Facebook написала, что сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.
Фото: Аброськин/Facebook
Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.
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А то путеннападёть.
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14 Май 2017, 10:28
Россия и Китай выразили обеспокоенность из-за нового ракетного испытания в КНДР
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https://www.youtube.com/watch?v=S3KfTIA_2n4
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Пусть будут прокляты сепаратисты и Россия.
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