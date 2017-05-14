EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Фоторепортаж
  6964  59
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (7328) смерть (4894) Авдеевка (1498) Аброськин (377)

 Обстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Авдеевки сиротами остались девочки 6 и 7 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка 13.05.17. Родители погибли, дети остались сиротами. Верю, наступит время, когда реализатор курятины закончит свою жизнь в сортире. И это время для него наступит...", - написал он.

Обстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы

В свою очередь, первый вице-спикер Ирина Геращенко написала: "Авдеевка.... Вот эти две маленькие девочки, 6 и 7 лет, сестрички, у которых еще вчера была семья, они остались круглыми сиротами. Их маму и папу убили орки, а их скромный маленький домик разрушен. Дети чудом остались живы. Убийство родителей орки совершили из росийского оружия на глазах у детей, обстреливая мирные кварталы вечером..."

Обстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет 02

Отметим также, что пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган на своей стрнице в Facebook написала, что сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области.

Обстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет 03
Фото: Аброськин/Facebook

Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.





 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кур-генеалиссимус должен закончить на фонарном столбе на главной площади Донецка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ужасы войны. Это из серии "этого не покажут по российскому ТВ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проблема в том, что это не показывают и в Европе. Что делает Стець - не понятно. О событиях в Украине я могу в ЕС прочесть только в украинском интернете. А так в ЕС и не подозревают, что гдето война. Пьют себе пиво спокойненько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стець занят отбеливанием шефа, ему не до глупостей..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне Европу не хочется винить, когда в Украине пьют так же пиво много кто спокойненько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Много кто не просто пьет пиво, а даже считает россиян братским народом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Моё мнение что резидент Парашенко специально поставил Стеця на основное направление чтобы не допустить туда нормального человека.
А то путеннападёть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обстрел запланирован был специально Евровидению и подписанию безвиза...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не пора дать по зубам-Гарант дык когда отводили артилерию обещал это но он брэхун та цыник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нахабніють орки, не отримуючи жорсткої відсічі від ЗСУ на свої провокації..Петро й досі пишається відведеним від лінії розмежування важким озброєнням..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Держи 11.90 на стекломой, нулёвочка! Бери с метанолом... Он вкуснее... В урюпинске с работой очень неважно, да?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько можно скулить поджимая хвост-мужиком надо быть а не Барыгой и Армия должна за три дня навести порядок а не служить "живыми" мишенями для пидорасов Новососии...Нужен стране Лидер-воин а не это чмо барыжное...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геращенко такая сердобольная. Надо было взять эту семью и поселить в депутатские хоромы,они ведь пустуют,депутаты по экзотическим странам отдыхают,и отправили бы родителей этих девочек работать в ВР ведь депутаты сейчас в экзотических странах отдыхают,а в стране война и законы принимать надо. Дали бы им пару карточек для голосования и эта семья за месяц заработала бы себе за месяц на дом или квартиру подальше от войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раду перенести в авдеевку. Желательно в блиндажи украинской армии в промзоне. Правительство в марьинку. А администрацию президента в зайцево. А то офигели в край. Депутаты токо по курортам и ездят. Сцуки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что. Опять написали и забыли. Значит на нашей территории люди гибнут. Наши воины гибнут. А мы в гуманизм и миротворчество играем. Петя сёдня на прессухе будет говорить о рашинских убийцах. Ну они убицы. Это понятно. А ты петя кто. Трусливое Ч*м*О. Петя еслибы твою мать убивали, жинку насиловали, а детей ганьбыли. Ты шо. Говорил потерпите, может скоро попустит. Барыга )(ренов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не сцы КацаКрысы,Чечня,Грузия,Украина и Сирия и БОГ вас найдут на ТОМ Свете...Никто не скроется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НОВОСТИ

14 Май 2017, 10:28

Россия и Китай выразили обеспокоенность из-за нового ракетного испытания в КНДР
 показать весь комментарий
Ответить
 
По данным источника, на которые ссылается сегодня CNN, ракета упала в воду в 60 милях (96,5 км) от Владивостока. А ведь она могла бы и «немного промахнуться»…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛУ БОЙОВИКАМИ АВДІЇВКИ ЗАГИНУЛИ МИРНІ МЕШКАНЦІ

https://www.youtube.com/watch?v=S3KfTIA_2n4
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора шоколадному голубю мира, собирать свое рыговское шобло отправлять в минск, для заключения очередного, одностороннего перемирия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да половина ватных дебилов из Авдеевки уверены,что это ВСУ сделали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Четвертый год идет это АТО ипаное а ведь можно было создать за это время танковые корпуса да полумиллионную Армию да восстановить ядерные тактические дивизионы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно можно, но ты же на войну не пойдешь, и таких 99.9 %.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
и хто по версии минстеця у нас "вертухай-доносчик"..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А меня кто то звал ? Ведь дык в 2014 году в военкомате отказали по причине что кавалеристы не нужны а я срочную служил в показательном кавалерийском полку в 1987-89 годах..их кубанцев я...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сходи в часть, возьми отношение и я тебя уверяю, что через 2 месяца будешь на передовой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык контузия ишо у меня с 1995 года...левая сторона не чувствительна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я готов шо то охранять или на складе служить-прапорщик по званию и предлагал это военкому но он отказал мне...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подстрекатель , от тебя кацапсиной воняет , уймись !
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ответ оркам будем еще больше с ними торговать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехай скажуть спасибі своїм дамбаським землячкам з ОРДЛЬІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я бы удочерила девочку... Нельзя,чтоб дети по детдомам ныкались. Им и так досталось..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотя бы детей нужно по возможности вывезти из опасной зоны . А их родители должны это понимать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что значит когда человек не имеет малейшего понятия про состояние тех кто живет в прифронтовой зоне и не когда не читал книг с воспоминаниями людей которые жили переодически попадали во время передвижения фронта в прифронтовой зоне и не имеет своих детей и не может понять как можно так просто отправить не понятно куда этих девочек -учись и читай -иначе как в этой всем известной пословице дураком помреш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глупый ты человек , поэтому и дискутировать с тобою нет смысла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у Гади опять есть повод съездить к мразям которые убили родителей этих девочек и извинится перед рашистами - террористами .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведь создай хотя бы три мобильных ракетных дивизиона с тактическими ядерными боеголовками и весь мир проявил бы уважение но влать то имеет иное мнение-побольше и побыстрей наворовать и уепать за кордон жопы греть на песках мировых курортов да жить в свое удовольствие......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из за этой мрязи необразованной главаря террористической банды днр захарченка дети остались сиротами -столько времени пройшло после Второй мировой войны а этот козел кремлевский не как не огомонится -все дальше продолжает воевать но уже с бывшими соратниками по совку -что значит что этот мудак сам не когда не воевал и не нюхал пороху бо иначе соображал бы по другому и не поддерживал бы террористов в лугандоне а так сидит там сидит в кремлевском бункере и ему плевать сколько погибнет еще людей -но я понимаю что на своих наплевать но какого хрена этот путин примахался к Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таких семей у нас полно. У кого-то родственники в Крыму,у кого-то в Донецке или Луганске.Взрослому ватану свои мозги не вставишь.Многие просто не хотят бросать нажитое годами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Місцеві яничари лютіші за окупантів. Так було завжди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жалко, что дети сиротами остались.

Пусть будут прокляты сепаратисты и Россия.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажОбстрел Авдеевки: сиротами остались две девочки 6 и 7 лет. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти